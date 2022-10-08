甜吻小12岁新娘视频疯传一晚 南宫珉亲晒浪漫幸福

（首尔讯）靠着高帅外型和精湛演技，受到观众喜爱的韩国视帝南宫珉（Namkoong Min），星期五（7日）与小12岁、交往7年的模特女星秦雅凛（Jin A-reum，也称陈雅凛）结婚，婚礼为非公开举行，仅有邀请函才能入内。但这对新人的动态在各大论坛和社媒备受关注，因此婚礼照片在网上疯传，让粉丝们大饱眼福。

结婚典礼的照片、视频外流后在社媒上疯传，可见新娘笑容大方地挽着新郎的手，开心接受众人撒着花瓣的祝福；南宫珉好似有些害羞，笑容腼腆和宾客们挥手。现场布置唯美，许多植物、花卉点缀其中，以白色为主轴的造景尽显浪漫。

南宫珉亲自晒和新娘的甜蜜婚礼照。（取自艺人Instagram）

在现场也播放了当初南宫珉下跪向秦雅凛求婚的视频，她则落下感动泪水。还有许多嘉宾前来祝贺，包括金雪炫、李帝勋、2PM的俊昊、Super Junior的希澈等。南宫珉的演员好友丁文晟担当婚礼主持人，东方神起的允浩和昌珉也在现场为新人唱祝歌。粉丝们纷纷上网留言，恭喜两人有情人终成眷属。

南宮珉（左）、秦雅凜站在一起非常速配。(取自Instagram）

有“小裴勇俊”之称的南宫珉与模特儿转型成演员的秦雅凛结婚，彼此过去鲜少透过社媒秀恩爱，但在颁奖典礼、节目、访问等公开场合都不避讳谈到对方。

过去南宫珉就在颁奖典礼时，和秦雅凛哽咽告白：“雅凛啊，谢谢你一直陪在我身边，我很爱妳，谢谢你。”两人间粉红泡泡充斥的氛围，让这场婚礼饱受粉丝期待。