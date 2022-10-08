锺嘉欣开直播不谈“双面人” 首名艺人为她护航：她很纯

锺嘉欣近来被网民指控她是“双面人”，人前人后两个样，有网民加入批评，但也有网民支持锺嘉欣，指这些负评没有证据证实。事件延烧接近一星期，身在加拿大的锺嘉欣，接受品牌邀请开直播聊近况。但她完全不提双面人一事。

锺嘉欣开直播，先祝粉丝平安健康，然后便谈到就快分娩的心情：“现在全家都很兴奋，很快见到女儿。Kelly（长女）和Jared（次子）两个不断讨论谁帮妹妹换尿片及喂奶。他们很期待跟妹妹玩，很兴奋。我没想过那么快一家四口变一家五口，要重新适应新成员加入。”

她没有谈及被人指控是双面人一事，却公开感激一直以来支持她的朋友和粉丝，说：“好多朋友在IG鼓励我，给我正能量，多谢各位那么疼我。我觉得我跟我的小宝宝感受到好多爱。”

她也说今后会封肚：“这次应该真是我最后一胎。这次也是选择顺产，会跟上一次生儿子一样在家生。我知道很多人不知在家生孩子是什么样子，会觉得我大胆。但我跟家人商量过，在家生最安全、最自信，是最好的方法。”最后希望大家祝福她生产顺利。

马浚伟为锺嘉欣发声护航。（互联网）

另外，锺嘉欣的戏剧老搭档马浚伟，以节目主理人身份出席香港TVB厨艺节目《黄金盛宴》时，提到她被指黑脸拒合照一事，说：“她是一个很纯的人，为何要攻击她？可能她怀孕，加上做妈咪压力大，难免会有情绪。在我眼中她幕前幕后都一样，对人友善。每个人都有情绪，可能女生没化妆不想拍照，我能理解，不可以说不笑就是黑脸，没理由一天24小时都笑，这样又会被说假。”