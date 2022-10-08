TVB台庆剧出师不利 演员装嫩观众猛轰

陈滢、刘佩玥和陈晓华装嫩，不自然，故事老套，不合逻辑，还消费“哥哥”张国荣！

香港无线电视（TVB）台庆剧《美丽战场》千呼万唤下于星期一（10月3日）率先登场，至星期五（7日）已播出了五集。叫人感到意外的是，这部集合了近年备受力捧的当家小花陈滢、刘佩玥、陈晓华、朱晨丽、蒋家旻和何依婷同台飙戏的剧集，播出后网上负评如潮。网友纷纷吐槽，甚至有网民说不值得推荐。

《美丽战场》果真如网民一面倒所言差强人意？该剧难道真的一无是处？

《新明日报》记者追看了五集，再综合网上的评论，《美》剧之所以不得人心，有以下四大败笔：

1）剧情老土 节奏缓慢

《美》剧采用的是倒叙方式，先说由陈滢饰演的香港顶级艺人嫁入豪门开始，但播映至星期五晚上的第五集，故事依然围绕在陈滢、刘佩玥和陈晓华三人年轻时所发生的事，而剧情更是老土。首先来个异父异母的姐妹（陈滢和蒋家旻），接着是蒋家旻勾引学校老师，再诬赖姐姐陈滢。这种老掉牙的剧情，让人看了确实受不了，再加上节奏十分缓慢，宛如在看粤语残片。

2）当家小花 装嫩造作

《美》剧结集了多位当家小花，包括陈滢、刘佩玥、陈晓华、蒋家旻、何依婷、郭柏研等同台演出，可谓是近年来TVB罕见。尽管剧集美女如云，非常吸睛，可惜率先出场的三位主角陈滢、刘佩玥和陈晓华演技始终生硬，尤其要扮演高中生，言谈举止都给予人造作且装嫩的感觉。

3）消费“哥哥”张国荣

剧集一开始述说陈滢饰演的阿宝，偶像是张国荣，童年时与妈妈一起去追星，和偶像合照，更被偶像鼓励长大后去参加港姐，之后还重现2003年4月1日张国荣坠楼身亡的情景，以及出现出殡的画面，背景也播放张国荣的《风继续吹》，似乎和剧情没有什么直接关系，难怪网民大骂为何消费“哥哥”？难道是想利用哥哥来煽情？

4）陈滢撑不了场？

陈滢是被力捧的新生代小花之一，在月前的《痞子殿下》中表现出色，可塑性高。可惜，在《美丽战场》中要饰演一名城府深，又有宫心计的女性，五集下来，突显的却全是她的弱点，如台词功力不够、情绪不到位、没有气场，所以网民纷纷吐槽她不适合演“阿宝”这个角色。

蒋家旻演活大反派

尽管《美丽战场》负评如潮，但网上也有好评，尤其蒋家旻就演活了大反派，奸到出汁，有网民甚至在网上留言说：“更想赏她几个耳光”等。据悉，随着剧情的发展，蒋家旻会更加“坏的透彻”，会让观众“恨之入骨”。《新明日报》记者预测明年的《万千星辉颁奖典礼》，她会是视后的黑马，要不然最佳女配角一奖将会是她的囊中物。