梅艳芳冥寿前 99岁梅妈“原谅儿子” 网：还要给多少钱？

（香港讯）10月10日是梅艳芳59岁冥寿，梅艳芳的妈妈覃美金近来深居简出，明年也将迎来百岁寿辰。梅妈星期五（7日）接受香港电台节目《旧日的足迹》访问，讲述对女儿的思念。

过去一年，梅妈与唯一在世的孩子梅启明有各种矛盾，梅妈一度登报断绝母子关系，但谈到明年的百岁生日愿望，她提及的还是梅启明。她选择原谅他，希望能够与儿子修补关系。

梅妈说：“我祝世界和平，人人有工开，家宅岁岁平安。明年我希望由孙儿和我做生日，我的生日愿望是希望跟阿仔（儿子）修补关系。我经常梦见他们三个（已离世的子女），跟他们聊天。我最开心的是阿梅告诉我：‘阿妈，你不用担心，我没有到地狱。’听完我觉得好开心，松了一口气。”

99岁的梅妈脑筋灵活，回答问题一点都不含糊。她强调阿梅并非真正患上癌症，而是抑郁导致身体不适，希望大家引以为鉴，不要压抑自己的情绪。

“上一代恩怨不影响婆孙关系”

她也谈及四个孩子中排名第三，已故女儿梅爱芳的儿子。梅爱芳大儿子文皓在外国看完香港电影《梅艳芳》，通过媒体与梅妈恢复联络，并透露可能返港与外婆见面。

因为疫情原因，文皓的“寻根之旅”一直未能成行，但他已经跟梅妈通过视频电话。

梅妈开心地说，外孙说了，无论上一代有什么恩怨，自己始终是他们（文皓与弟弟）的外婆。

梅妈回忆，当初梅爱芳患癌症，其夫误会梅艳芳不愿意出钱为姐姐治疗。梅爱芳离世后，他带着两个儿子移居外国，与梅家断绝了联络。

“最不喜欢近藤真彦”

梅妈说出真相，梅艳芳最爱的就是自己的姐姐，梅爱芳的治疗费用，全部由梅艳芳承担。

梅艳芳离世前，还给两个外甥留了教育基金，让他们可以完成学业。

强调自己跟女儿关系很密切的梅妈说，梅艳芳最好的朋友是张国荣，当年后者离世，阿梅非常伤心，很长时间都食不下咽。

谈及梅艳芳的历任男友，梅妈直言，她最不喜欢的就是日本男星近藤真彦。“我不赞成他们在一起，他们通过红白歌唱大赛认识，阿梅很喜欢他。不过我认为对方始终是日本人，我很抗拒，阿梅真的有听我的话（分手了）。”

最宠爱“好吃懒做”长子

梅启明一家三口。（互联网）

梅妈得知儿子出轨，又发现他欠下多笔债务，忍不住通过媒体斥责梅启明“财迷心窍”，并与对方划清界限。她在孙子梅柏麟及私人看护的帮助下，悄悄搬家，躲避梅启明的骚扰。

在港媒的报道中，梅启明像无赖一样，每次都大张旗鼓开记者会“讹钱”。梅妈不再帮他租房子住，他就控告侄子禁锢梅妈，通过媒体与梅妈对话，直到梅妈给了他近2万新元。他花光后，继续开记者会跟梅妈要钱，还对外说14岁的儿子疑似患上癌症，要求梅妈给钱孙儿治病。

梅妈不得不表态，说会尽自己的能力帮助孙子。这时梅启明妻子揭发真相，原来他们的儿子并非患癌，确实患病，家里没钱的原因是梅启明为情人花光了儿子的生活费，连孩子的医保都停了，导致儿子没钱看病。

梅启明这时再出奇招，说梅妈曾许诺如果他活到70岁就奖励他90万新元，他要向侄子梅柏麟追讨这笔“承诺金”。有网民听了节目，说本来庆幸梅妈在99岁时终于清醒，不再无底线溺爱儿子，可大家似乎低估了一个母亲的爱。梅妈公开明年百岁的生日愿望是跟梅启明“修补关系”，大家猜想她会不会又答应儿子无限度索钱的要求呢？