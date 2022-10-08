马艺瑄得釜山亚洲内容奖女配角奖

在韩国釜山举行的第四届亚洲内容奖（Asia Contents Awards）星期六（10月8日）揭晓成绩。马艺瑄以英语剧《我的国土》（This Land is Mine）的角色，打败日剧“DCU”的中村杏、中国大陆剧《八角亭谜雾》吴越、日剧《Tokyo Mer行动急诊室》中条彩未和台湾剧《良辰吉时》陈姸霏，拿下最佳女配角奖。

马艺瑄上台领奖时，用英语说：“太不可思议了！”她继而说：“感谢新传媒给我机会扮演‘Helen’这个角色，感谢制作人和导演的信任，信任这个没有演过英语剧的我，谢谢《我的国土》的台前幕后，最后也谢谢搭档方展发，他今天也在场角逐最佳男演员奖，展发，你是最好的搭档！”

《我的国土》由李天仁监制，剧情发生在1945年、二战后的新加坡，故事改编自前总检察长温长明的小说“The Devil's Circle”。方展发饰演一个日本宪兵的辩护律师，马艺瑄扮演深藏不露、身手不凡的夜总会经理。剧集去年8月在新传媒5频道播出。

最佳男配角奖由韩剧《鱿鱼游戏》朴海秀夺得。其他入围者是中国大陆剧《八角亭谜雾》的祖峰、港剧《IT狗》的岑珈其、韩剧“Tracer”朴埇佑和泰剧《痛心疾首泰拳真面目》Vithaya Pansringarm。

釜山电影节于10月5日至14日举行，亚洲内容奖是影展针对电视剧而设的奖项。入围个人演技奖的方展发和马艺瑄赴釜山出席颁奖典礼，许瑞奇代表《你的世界我们懂》团队出席盛会。