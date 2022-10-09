大红狗克里弗 Clifford The Big Red Dog

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上7.20

纽约女孩艾蜜莉（Darby Camp饰）与舅舅（Jack Whitehall饰）遇到拥有魔法的动物救援者，获得一只红色小狗，小狗隔天变成3米高的巨犬，引来不法之徒追捕，两人为了狗儿的安全，展开一场冒险旅程。

世界第一等 S13

8频道 晚上10.30

巴基斯坦是印度古文明的发源地，这里的皇族与庶民生活文化交织出迷人风采，古老文化薰陶与现代政治冲突，对当地造成矛盾的影响。

粉红谎言 Pink Lie

Disney+已上线

韩国恋爱实境秀，希望有过故事的青春男女撇除偏见，为了“爱”而允许说谎。节目让参加者抱着一个谎言合宿，他们在寻找爱情的同时，要思考对方的谎言是什么，考虑自己能否承受谎言的真相。节目由Super Junior希澈、李善彬、宋元锡、RalRal（李宥拉）主持，他们将在演播室观察参与者的行动，推测出男女的心理与选择。

失踪 Missing

卫视电影台（星和Ch866） 晚上8.05

主演：钟欣潼、余安安、凌文龙。相传西贡的山头有“结界”，类似百慕达三角的神秘异空间，令不少登山者神秘失踪。警长独自登山后人间蒸发，他做社工的女儿苦寻无结果。警长失踪满七年，登山用品店店主在山上捡到警长的证件，女社工再度追查，怪事接二连三发生。