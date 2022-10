正经历从女孩变成女人的Dora(多拉)没见过自己的母亲,生命中只有父亲一个人倾尽所能地保护着多拉的快乐。然而,被保护的快乐总是脆弱的。被保护者也总会有一天对送到面前的快乐感到不满。况且从小到大,多拉身边还总是围绕着说不清道不明的窃窃私语。16岁生日这天,无法从父亲口中问到真相的多拉,在风暴中毅然离家,开始寻找母亲的探险之旅。

成人世界潜藏着形形色色的危险与阴谋,充斥着各种各样不得不接受的无奈。可在初涉人世的多拉看来,都不过是等待着她去尝试与经历的新奇。有什么烦恼不能用音乐和色彩来排遣?反正年轻,只须要耐心等着事情一件件发生就好了!Netflix西语新片《彩虹》(Rainbow)是一部不折不扣的青春狂想曲。

于是,即使开始探险的第一天就被背上了杀人罪名,也丝毫无法影响多拉徜徉在金黄色旷野里的心情;虽然对人心险恶毫无所知,却不妨碍她不问情由随手打开一个瘾君子的锁链,消除一个老人的自杀念头,还将一个同性恋者从家人的鄙夷嫌恶中解救出来。质朴的善良让她无法看着别人受折磨。这种简单的纯粹也神秘地吸引着三个大男人一路相随。

从电影角色的设定,很容易看出《彩虹》是对《绿野仙踪》(The Wonderful Wizard of Oz)的现代解读。Dora(多拉)对应Dorothy(桃乐丝),瘾君子是The Scarecrow(稻草人),自杀老人是Tin Man(锡人),同性恋者则象征着Cowardly Lion(胆小狮)。当然还有小狗Toto、邪恶女巫、善良女巫等等,都在电影中一一对应,就连片名也取自1939年版本脍炙人口的主题曲“Somewhere Over the Rainbow”。

我的人生我做主

《绿野仙踪》心灵成长的主题启发过不少电影的创作。《彩虹》导演Paco León(帕科莱昂)则为这一现代探险之旅注入更多的奇幻色彩。导演对配乐的运用相当“放纵”,各种类型音乐顺手拈来。比如一场警察追逐街头非法小贩的戏,就突兀地出现六把小提琴和一把大提琴组成的乐队在街头伴奏。场面的混乱配合乐曲的激昂,制造出强烈反差的同时,却也让人感到狂想的青春就应该是这样,并由此产生出一种奇妙的和谐感。

多拉的饰演者是出生于艺术世家的Dora Postigo(多拉波斯蒂戈)。她很早就展现音乐天赋。帕科莱昂导演曾执导过她的MV(音乐录像带),《彩虹》应该是为电影中同名的她量身定做的。18岁的多拉拥有秀丽面庞和清澈双眸,搭配一头红发的狂野造型,具备相当高的观众留置能力,她一直像处于游离状态的疏离感,也与角色的人设相当协调。

可惜的是,电影给她设计了一个不平凡的身世,还在最后与邪恶女巫展开对决,保住了对庞大商业帝国的控制权。这样的安排反而落入俗套,显得与《彩虹》整体超凡脱俗的气质格格不入。

在光怪陆离的片尾高潮落幕后,多拉给不是亲生父亲的父亲发去了短信,告诉他自己想“回家”。然后她走进路边的一家小吃店,并且看到一个和母亲名字一样的服务员。多拉什么也没说,只是慢慢喝完一杯咖啡,在盘中留下付账的硬币,走出了小吃店。

刚出门的多拉就迎面看到,在初生的朝霞中,一辆洒水车正一寸一寸画出一道靓丽的彩虹。七彩的人生啊,哪个真?哪个假?还是如片中所说:一切都是真的?只是,你决定用哪个真相生活?