方展发为老婆谋福利 许瑞奇被“禹英禑”电到

本地演员方展发无缘第四届亚洲内容奖的最佳男演员奖，不过，此趟釜山行并非毫无收获，最起码他为老婆爱丽谋了大福利。多亏韩星李炳宪，方展发可当“100分老公”。

方展发受访时说，亚洲内容奖颁奖典礼的前一天，他和许瑞奇、马艺瑄出席釜山电影节的“Marie Claire亚洲之星”颁奖典礼，并在会上见到韩星李炳宪、朴海秀和美籍韩裔演员金大贤（Daniel Dae Kim）。老婆爱丽是李炳宪的粉丝，“爱丽经常称赞他，说他这个好，那个好，演哭戏的时候也很帅，要我跟他学习。”

他提起老婆是粉丝后，李炳宪提议当下打视讯电话给爱丽，“我们三人在视讯中聊了一会儿，我觉得……因为这件事，我在老婆心中获得100分满分了！”

方展发也跟金大贤、朴海秀小聊片刻。金大贤认出他是《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）的演员之一，对他说“期待这部电影的续集”；温文尔雅的朴海秀从方展发口中得知自己有新加坡粉丝后，相当喜悦。

方展发笑说：“我本来应该照顾许瑞奇和马艺瑄的，但我有粉丝心，一到场就抛下他们，跟韩星合照去了！”

马艺瑄得最佳女配角奖，方展发（左图左一）为搭档拍下得奖瞬间。（截自典礼直播画面）

这回错过奖项，方展发说，这激发他明年再战亚洲内容奖。对于《我的国土》搭档马艺瑄获颁最佳女配角奖，他兴奋地说：“太开心了，开心到难以言喻！她很用功，为角色全力以赴。”

“郑天才”遇见“禹英禑”

许瑞奇代表入围最佳戏剧奖的《你的世界我们懂》团队出席亚洲内容奖颁奖典礼。奖项由韩剧《非常律师禹英禑》夺得。许瑞奇在颁奖典礼后台遇见《非常律师》的主角朴恩斌，促成“郑天才”与“禹英禑”的同框画面。

朴恩斌在《非常律师》饰演患有自闭症的律师“禹英禑”，许瑞奇在《你的世界》扮演特需人士“郑天才”，两部剧今年于同时期播出。

许瑞奇受访时说：“有被‘禹英禑’电到！我本来要跟她做‘禹英禑式’的自我介绍’，但因为有太多人在场，就不好意思做了。”他观看《非常律师》时研究朴恩斌的演法，从中反思自己的演法。

许瑞奇（右）与马来西亚演员高艺担任亚洲内容奖颁奖人。（截自典礼直播画面）

此外，许瑞奇与马来西亚演员高艺担任亚洲内容奖颁奖人，并讲了一段韩文介绍自己，“我超级紧张的！也要记住颁奖对白，因为现场有（事先准备好的）韩文翻译，所以我的话不能偏离太多。”

他也在“Marie Claire亚洲之星”颁奖典礼见到韩国女团少女时代的成员秀英、李炳宪和朴海秀，“有一点当小粉丝的心情，可以遇到他们，跟他们在同一个地方用餐，是我人生中很难忘的一晚。”