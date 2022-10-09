韩国“TMA2022”颁奖典礼 BTS连续5年抱走最大奖

年度韩流盛会“THE FACT MUSIC AWARDS 2022”（TMA2022）颁奖典礼星期六（10月8日）于首尔奥林匹克体操竞技场（KSPO Dome）举行，BTS夺下6奖、林英雄则抱走5座奖项成为大赢家。

TMA2022由全炫茂（Jun Hyun-moo）及少女时代的徐玄（Seohyun）主持，出席盛会的歌手们有防弹少年团（BTS）、Psy、姜丹尼尔、林英雄、NCT Dream、The Boyz、ITZY、TXT、IVE、Stray Kids、(G)I-DLE、LE SSERAFIM、ATEEZ、NewJeans等，现场星光熠熠。

颁奖典礼现场众星云集。（取自THE FACT）

久违以7人完整体亮相的BTS今年抱走最大奖Grand Prize（大赏）、Artist of the Year（本赏）等共6个奖项，成为最大赢家。值得一提的是，这也是BTS连续5年在TMA获得“大赏”，为团体写下另一纪录。

BTS成员Jin则以个人之姿拿下“Fan N Star Choice Award”的个人奖。领奖时成员们“扛着”Jin出场，场面威风却也有点搞笑。Jin谦虚表示有人气的艺人真的很多，自己何德何能可以获得这样的奖，同时也感谢粉丝的支持。

Jin被BTS成员们“扛出场”领个人奖。（取自THE FACT）

有“师奶杀手”封号的林英雄（Lim Young-woong）是韩国知名的演歌（trot）歌手。他拿下Artist of the Year（本赏）、Fan N Star Angel and Star Award等5个奖项，成绩非常亮眼。