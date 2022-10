韩国“TMA2022”颁奖典礼 BTS连续5年抱走最大奖

年度韩流盛会“THE FACT MUSIC AWARDS 2022”(TMA2022)颁奖典礼星期六(10月8日)于首尔奥林匹克体操竞技场(KSPO Dome)举行,BTS夺下6奖、林英雄则抱走5座奖项成为大赢家。

TMA2022由全炫茂(Jun Hyun-moo)及少女时代的徐玄(Seohyun)主持,出席盛会的歌手们有防弹少年团(BTS)、Psy、姜丹尼尔、林英雄、NCT Dream、The Boyz、ITZY、TXT、IVE、Stray Kids、(G)I-DLE、LE SSERAFIM、ATEEZ、NewJeans等,现场星光熠熠。

颁奖典礼现场众星云集。(取自THE FACT)

久违以7人完整体亮相的BTS今年抱走最大奖Grand Prize(大赏)、Artist of the Year(本赏)等共6个奖项,成为最大赢家。值得一提的是,这也是BTS连续5年在TMA获得“大赏”,为团体写下另一纪录。

BTS成员Jin则以个人之姿拿下“Fan N Star Choice Award”的个人奖。领奖时成员们“扛着”Jin出场,场面威风却也有点搞笑。Jin谦虚表示有人气的艺人真的很多,自己何德何能可以获得这样的奖,同时也感谢粉丝的支持。

Jin被BTS成员们“扛出场”领个人奖。(取自THE FACT)

有“师奶杀手”封号的林英雄(Lim Young-woong)是韩国知名的演歌(trot)歌手。他拿下Artist of the Year(本赏)、Fan N Star Angel and Star Award等5个奖项,成绩非常亮眼。