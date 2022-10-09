自爆胆小 黄思恬忆看鬼片哽喉

黄思恬忆述戏院看鬼魅片，居然被吓到糖哽咽喉，不上不下，“差点被糖果哽死”。

《绝对 LOCAL!》汇集了近期以及即将播出的本地热剧和综艺卡司，星期六（10月8日）与星期天（9日）下午3点在Our Tampines Hub与观众见面。

出席星期六活动的卡士有《灵探》、《玩得秀》、《谁是带货王》、《三把刀》、《幸福玲距离》、《Third Rail》、《镇乡之宝》、《酷旅店》、《前线开讲3》以及星期五晚刚收官的《黑天使》。

《灵探》是黄思恬首部灵异题材作品，《新明日报》记者问她本身是否相信鬼神之说？

思恬说：“我相信！而且我超级无敌怕！”她前一晚还到环球影城参加了万圣节惊魂夜活动，她说：“我喊到声音都没有了。”

思恬说，她完全接受不了恐怖的内容，包括恐怖片。

提到恐怖片，她想起就读理工学院时发生的一件事：当时一班同学突然提议要去看恐怖片《厉阴宅》（The Conjuring），思恬觉得10多个同学在一起看电影可以壮胆，于是就有了第一次看恐怖片的经历。当时，思恬一边吃糖一边看电影，直到有一幕，她回忆道，“衣橱上有个鬼突然跳出来，吓到我了，我被哽到了，那粒糖就卡在喉咙里不上不下。”思恬被吓得不轻、还咳嗽不止，所幸狂喝好多水之后，终于把糖咽下去。

“我觉得好恐怖，我差点被糖哽死在电影院里诶！回家以后，我很多天都没睡好，总是想到那一幕。”

那拍《灵探》时，有没有一些“特殊”经历？

思恬说，“虽然我非常相信（鬼神），不过还算幸运，我没经历过什么灵异的东西，我希望以后也不会有！”