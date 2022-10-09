刘玲玲九岁爱儿舞台耍功夫过招

“功夫熊猫”是偶像，九岁小祥祥粉墨登场，为旋律慷慨激昂的歌曲《男儿当自强》耍中国功夫！

除了耍功夫，祥祥也将会合10多名年龄介于六岁至10岁的佛光山慈爱孩童，一起合唱《孤儿乐园》。

祥祥是歌台天后刘玲玲的爱儿，遗传了母亲表演DNA的他，能说会唱，小小年纪站在舞台上没有丝毫怯场。目前念小学三年级的他，学校课业成绩最好的是历史，平时也爱看动作片，虽未正式拜师学艺，但肢体反应灵活，模仿能力也很强。

《新明日报》记者问祥祥最爱哪个动作巨星？童言无忌的他说：“功夫熊猫！”令人听了，忍俊不住。

据悉，祥祥不只在舞台上施展拳脚功夫，也将与歌手陈翔对打拆招呢。

刘玲玲（左）与陈翔。（受访者提供）

刘玲玲弹古筝打大鼓

“一人一半演唱会”由刘玲玲担任统筹策划，订于10月16日（星期天）在华族文化中心7楼礼堂演出，分下午3点及晚上8点两场。

玲玲受访时告诉《新明日报》，歌曲总共10多首，除了华语、福建歌，还有广东及英语歌。当中包括网红歌曲、新谣、怀旧金曲等，唱作俱佳的玲玲也将施展弹奏乐器才能，“我会与歌手陈翔表演弹奏古筝与打大鼓。”

《可可托海的牧羊人》这首歌曾在中国疯魔一时，玲玲将之改编成福建歌词版，与马来籍歌手Afi Hanafi共同演绎。玲玲笑说：“他是我的歌迷，也是首次挑战福建歌。”粉丝携手偶像同台演出，幸福感满满。

华语版《可可》则由玲玲的妹妹刘心玲与广东歌王曾詠恒合唱。

曾詠恒也将携手叶子仪演唱高亢的《男儿当自强》及《沧海一声笑》，歌曲的华语版由玲玲，心玲姐妹俩演绎。

笑星林茜茜除了唱《我们这一班》，还将与佛光山小童合唱《孤儿乐园》等，她也是演唱会主持之一。

比较茜茜的主持风格，玲玲说：“她是双语主持、中英文都很流利，是一块未经雕琢的翡翠，我看到她优厚的演艺潜能，希望能提携她。”

至于陈翔，玲玲表示：“他擅于唱福建歌，歌龄很浅，但说得一口‘阿嬷’年代的老款福建话，很有趣的年轻人，福建歌坛也是时候需要接班人了。”

“一人一半演唱会”将于10月16日在华族文化中心演出。有意者可致电96440099询问购票事宜，或上sistic网站购票。