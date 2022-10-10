张艺兴演唱会4大看点 公开新歌舞台 “超燃”视觉享宴

人气偶像张艺兴（Lay）10月19日（星期三）即将来新开唱，第一次以个人之姿现身狮城的他会带来怎么样的表演？zaobao.sg为读者整理出演唱会值得期待的4大看点，一起来看看！

看点1：舞台视觉享宴

韩团EXO出身的张艺兴，是团内出了名的“舞蹈担当”，甚至还有“人体节拍器”的称号。他的舞蹈在团体里看似不张扬、不外放，实则充满了“恰如其分”的力量。因此，即便是节奏再快的舞蹈，张艺兴做起来也都游刃有余，每一拍异常精准。

有粉丝从最新释出的演唱会排练花絮中细数，发现巡演的伴舞团有近50人。舞艺如此精湛的他会带领团队带来什么样的惊喜？光是想象演唱会现场的气氛，就已经“好燃”了！

看点2：未公开的新歌舞台

《梦不落雨林》《Honey》《莲》《Sheep》等热门歌曲的现场演出自然是演唱会的亮点，但从未公开过的新歌舞台，却也同样值得期待！

张艺兴9月底刚刚发行了新EP《西》，共收录了5首新曲。其中主打歌“VEIL”结合中国特色及时下潮流的嘻哈，魔性的氛围让粉丝不禁好奇新歌的舞台究竟将如何诠释。

看点3：现场听说唱

提及张艺兴，或许还可以期待他的说唱（rap）实力。

不是专业说唱出身的他近年来努力尝试不同的音乐风格，其中包括说唱。除了大胆地在歌曲中加入了说唱的元素，他也曾加盟《我是唱作人2》《中国说唱巅峰对决》等节目，证明了他突破自我的欲望。

唱跳俱佳还不够？来一段rap更过瘾！

看点4：偶像与粉丝的“小别胜新婚”

“大航海”巡演这艘船，其实尚未驶出更远的港口。

张艺兴的“大航海”世界巡回演唱会，2019年7月从上海启航，途经重庆、南京、北京、泰国曼谷等城市，最后于同年12月在深圳划下句点。

时隔近3年，再加上疫情的阻隔，相信许久未与海外粉丝们直接互动的张艺兴会更卖力表演。而粉丝们也会更投入，热烈地表达自己对偶像的支持。

张艺兴《2022张艺兴“大航海Ⅱ·未至之境”巡回演唱会》新加坡站

日期：10月19日（星期三）

时间：晚上8时

地点：新加坡圣淘沙名胜世界会议中心，名胜世界宴会厅

票价：$298、$268、$238、$208及$168（未包含$4手续费）

购票链接：bit.ly/layzhangsgconcert