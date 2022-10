图片由Live Nation提供

“黑帮少爷”和他的保镖们终于来到新加坡!

演出以黑帮为题材的泰国BL剧(BL即boy's love,男男恋的意思)《黑帮少爷爱上我》的两名主角与剧中其他14名演员,前天(8日)在星宇表演艺术中心(The Star Theatre),以一片黑红灯光的黑帮热血氛围为新加坡站巡演拉开帷幕。演员们说:“我们很紧张,因为这是我们第一次在泰国以外的国家演出。”

到场看演出的,除了本地粉丝,还有来自泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚的热情粉丝。其中一名粉丝说:“因为我是第一次看泰国明星,所以很期待他们会有怎样的表演。而且这应该也是新加坡第一次有涉及BL的演唱会。”也因为如此,这次演出被列为R18级,开场时,检票处对入场观众身份、年龄都严格查验。

整场演出由剧集中的经典剧情串联起令人眼花缭乱的表演,有非常火辣的劲歌热舞,演员们在舞蹈中脱掉上衣大秀好身材,引来观众的欢呼不断;也有温情脉脉的钢琴弹唱,风格多样,仿佛一出音乐舞台剧盛宴。

演出由两名主角——饰演Kinn的Mile(全名Phakphum Romsaithong,译名帕克普泓·隆牧塞侗)和饰演Porsche的Apo(全名Nattawin Wattanagitiphat,译名纳塔温·崴唐缇派特),以故事开篇时在游轮上的经典打戏开场。中场时,Mile牵着Porsche的手走上舞台,拥抱表白,并用吉他弹唱了一首“When You Say Nothing at All”,他说:“这首情歌献给Porsche,也献给你们。”

歌曲的最后,Mile看了看观众,又看了看Apo说:“今夜很美,特别是你的眼睛。”Apo也全程坐在Mile的旁边温柔倾听,夸奖Mile:“你好可爱。”并以一首“Fly Me to the Moon“回赠给观众和Kinn。