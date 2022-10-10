影迷会站长握有张智霖黑料？ 袁咏仪首发声：越来越不懂网络世界

（综合讯）香港女星袁咏仪唯一影迷会“永远心仪”6日在毫无预警下宣布关闭，粉丝写下“本来下个星期的15日是永远心仪24周年的日子，但如今终究没有这个缘分能一起走下去，就让我们江湖再见，山水有相逢。”

对此，外界十分震惊，揣测不断，有人爆料指袁咏仪对待粉丝态度双标，甚至偏帮老公张智霖的粉丝，也有人直指是跟她与张智霖在综艺节目《披荆斩棘》“补办婚礼”作卖点而引起的争议有关。

事隔一天，袁咏仪回复评论说：“不开心是越来越不懂网络世界。”疑似回应关站风波。随后，粉丝也纷纷留言，安慰袁咏仪不要太在乎近日风波，表示“自己要开心，不要理会别人”“善良的你就是无与伦比的美丽”“我们终其一生，不是为了要满足每一个人，而是要找到跟自己同频共振的那一部分人，这个世界很喧嚣，做你自己就好。”

袁咏仪影迷会成立于1998年，马上就24周年，没想到连今年的生日都没等到，就突然宣布关站。因此，有网民猜测是因为有人想要黑张智霖，去破坏他们夫妻的关系，所以影迷会才无奈做出关站的决定。但这个猜测很快就被影迷会站长否决，还吐槽网民戏太多了，直言：“有的人是不是想求锤得锤？”

有评论分析，从站长的回复来看，里头似乎直接牵扯到张智霖，疑似站长手里握有张智霖的黑料，所以才叫张智霖的粉丝不要再乱蹦跶，免得求锤得锤。也就是说张智霖的宠妻人设随时可能翻车。