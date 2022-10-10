本地短片《烟》釜山全球首映 导演忆故友落男儿泪

人在釜山为本地短片《烟熏到了眼睛》举行全球首映礼，本地年轻导演李昌荣感触挚友离世，落下男儿泪！

“他是我人生中最好的朋友，《烟》是两人的心愿，故事我们一起构思，但他去年已经不在了，在选角开拍之前，人还很年轻……”李昌荣难耐故友死别。

《烟》片尾弹出字幕，偌大银幕显示故友名字，圆梦者也算登上国际舞台了，坐在一角的李昌荣追思至交，忍不住湿了眼眶。

《烟》故事讲述殡仪员一时大意，居然烧错遗体，进退维谷，只能劝说三名子女办一场李代桃僵的葬礼。在《烟》扮演死者“长子”的是王智国、“长女”曾诗梅、“小女儿”则是温淑安，王伟良演绎殡葬业负责人，表现可圈可点。

《烟》共放映三场，星期天（10月9日）在釜山全球首映，《烟》也参与“亚洲短片”（Wide Angle: Asian Short Film）单元竞赛，成绩将于本周内揭晓。

郑各评：可拍成恐怖片

《花路阿朱妈》导演何书铭、视帝郑各评也现身首映礼，为自己人打气。昌荣受访时告诉《新明日报》，何书铭是很好的朋友，各评则在他拍摄《烟》，需要找资深艺人配音时，从中牵线，语气感恩。

捧场《烟》的各评曾跟李昌荣合作过短片“The Clock”，昌荣拍《烟》需要一个能说福建方言、声线又很有戏的声音，各评便推介了刘谦益，“当时他还担心付不起片酬，结果我一通电话，谦益大哥不二话就答应声演。”

各评赞昌荣触角独特，是本地导演中的后起之秀。他笑说《烟》绝对有发展成剧情长片的潜能。他也说：“影片反映本地殡葬业习俗，带黑色幽默，可发展成恐怖片，安排在农历七月放映。”

昌荣为《烟》看了不下50次，但在全球首映礼上看大银幕，心情就是不一样，“拍的是本地习俗葬礼，韩国观众却能感受，跟着银幕一起笑一起感动，那种情景很棒。”首映礼后，昌荣成了粉丝集邮签名的对象，有好些粉丝来自新加坡，感觉特别亲切。

“女友很支持我，她自掏腰包来釜山。”陪同飞釜山的工作团队约10人，漂亮女友还在现场当起导演男友的摄影师，留住首映礼珍贵的时光。