演唱会事故后休团2个月 MIRROR携新歌回归

香港男团MIRROR的官方社媒星期日（10月9日）晚上时隔2个月更新，释出新歌预告。

MIRROR7月28日的红馆演唱会发生严重事故，巨屏坠下击中2名舞蹈员，其中李启言（阿Mo）仍在留医治疗。事故发生后，公司立即安排MIRROR12名成员休假，直到近日才开始逐渐复工。

据香港媒体报道，香港ViuTV上星期播出成员Stanley及Frankie有份参演的《野人老师》，而星期六（10月8日）则播出了Edan有份演出的《胶战SSP》。MIRROR将在星期一（10月10日）以“We All Are”新歌宣告正式复工。

同时，演唱会重伤舞者阿Mo传来好消息。据阿Mo父亲李盛林牧师透露，阿Mo近日已拿掉戴了10星期的颈箍，比预估早了2星期。阿Mo终于可以将视线从病房的天花板移到窗外的景色。

星期三（10月12日）是阿Mo的28岁生日，为了对阿Mo和他的家人表达支持与祝福，他的舞者同事和朋友集资买下数个公车站的大型广告灯箱，为他庆生。阿Mo的父母特别跑到生日灯箱旁拍摄视频，借以祝福鼓励儿子，阿Mo看了之后深受感动，回应“爸妈，爱您们”。

阿Mo的父母特别跑到生日灯箱旁拍摄视频，借以祝福鼓励儿子。（取自面簿）

李牧师在代祷信中还透露，阿Mo提前脱离颈箍之后，希望他的颈椎神经能尽快消水肿，让神经讯号的传递不受影响，有助治疗的进度。阿Mo目前还不能食用固体食物，只能吃打碎的菜和粥。如果他的呼吸功能恢复到自主咳嗽、可以吐痰，就可移除气管造口，接受更强化的治疗。