邓紫棋遭中国公司欠薪 320万出场费拖6年没下落

香港歌手邓紫棋星期日（10月9日）传出遭中国公司拖欠出场费用，共1630万人民币（约320万新元）。

据中国媒体报道，法院公开的文件显示，邓紫棋之前所属的蜂鸟音乐有限公司状告上海灿星文化传媒股份有限公司。理由是2016年4月，灿星公司邀请旗下的邓紫棋参与录制江苏卫视音乐综艺节目《盖世英雄》，而后以档期紧张为由请求邓紫棋提前录制节目，她录了1期真人秀和3期节目，录完后灿星文化却一直未和蜂鸟音乐签订书面合约，也没有支付酬劳。

2018年，蜂鸟娱乐和邓紫棋到法院提告，被北京朝阳法院驳回诉求，但法院认定他们和灿星公司的纠纷是属于演出合约的违约纠纷。如今上海长宁区法院审理认为，本案原告为香港公司、第三人是香港居民的涉港案件，因诉讼标的额超过人民币1000万元（约200万新元），故长宁区法院对案件无管辖权，最终裁定案件移送上海市第一中级人民法院处理，看来还需要一段时间才能看到判决结果。

据台湾“壹苹新闻网”报道，类似经历也曾发生在林志玲身上。她2017年7月录了2期东方卫视《极限挑战》节目，却迟迟未收到400万元人民币（约1800万元台币）酬劳，官司一路打到二审共花费4年，去年11月才确定她胜诉讨回应得的报酬。