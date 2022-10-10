黄奕良开直播怒斥乱写 前编剧苏春兴：真有其事才敢写

黄奕良星期日（10月9日）晚上在个人社媒中开直播反驳本地前编剧苏春兴透过八期的本地周刊专栏来“炮轰”他，包括乱写他坐过七天牢，拍戏不专心一直讲电话，他与林梅娇离婚是因为对孩子的教育理念不同等等，黄奕良直斥：“我没能反抗，因为我在坐牢。这种行为是落井下石，是小人的行为。”

《联合早报》星期一（10日）下午联系上人在曼谷的苏春兴，他在电话中淡定地说：“真有其事，我才敢写。我指名道姓地写出来，打从一开始就不怕得罪人。我也预料到他会出来反驳。”苏春兴也强调：“我写的是大家都有印象的事。专栏不是新闻，是个人的感受，对事情的观点与感想。”

黄奕良在直播中说，30多年前苏春兴曾访问他，当时他提到了自己服役期间当宪兵的经历。他说文莱的一个VIP因为很胖，车门打开后VIP“钻”不出车子，身为仪仗队一员的他，当时看了觉得很好笑，如果自己笑了，可能会去坐牢。当时苏春兴仅是问他“如果笑了，会坐牢多久？”没想到文章出炉后，却是写“黄奕良坐过七天牢”。

黄奕良澄清，他当年并没有坐过牢，他仅是打个比喻，如果当时笑了，有可能会坐牢。他也说，苏春兴在专栏所撰写的内容，有一半是无中生有。专栏中也提到黄奕良曾在《红星大奖》领奖典礼上嘲笑前妻林梅娇很想得奖，但黄奕良强调自己不是这样的人，“以前不是，现在不是，以后我也不是，我是一个很重情重义的人。”

为新剧特辑曾访问黄奕良

苏春兴说，当年电视要播出一部新剧时，就会在当时的电视广播周刊出版一份八至10页的特辑，他就会跟随该剧出外景，以及访问演员等以让特辑丰富。刚好有一期是做《君子好逑》特辑，他访问了演员经历过的好笑之事，黄奕良就分享了自己当宪兵的这段经历。苏春兴说：“我没有真正写他坐牢。”他认为黄奕良说话有问题，不按理牌出牌，别人听了以为是真的，他又没澄清。当时特辑出来后，黄奕良很不开心，不过后来却有写信向苏春兴道歉，苏春兴说：“我是个很喜欢收集旧资料的人，这封信我保留至今，不过我在曼谷，信在新加坡，无法让你看。”

专栏指黄奕良在拍戏的片场频频听电话，黄奕良说：“我最讨厌人家在片场听电话，我也不是这种演员。”黄奕良还说，当初拿了三座奖项后，曾向公司反映，当自己到了60岁的时候，他希望自己是新加坡国宝演员。他在直播中强调自己对演艺事业向来非常专心，绝对不会为了当时的副业——卖保险而影响拍戏。

苏春兴反驳说，他专栏写的这一点，是当年在本地电视台拍戏的香港导演查为平与黄奕良合作后的感受，“也许黄奕良自己都不知道他给人家这种印象。”

黄奕良说，专栏也写到他和林梅娇离婚的原因是两人对孩子教育理念的不合，对此他很不满地反驳说：“你在讲什么废话，我们离婚时孩子才一岁多两岁，怎么可能对她有什么教育？你做一些功课才来下笔。”对此，苏春兴说，看一看之前他的女儿接受权怡凤访问时说的话，他相信大家心中都有一把尺去衡量，“我的专栏只是在做一个总结。”

强调专栏非因黄奕良坐牢而策划

黄奕良隔空怒斥苏春兴，说大家不知道的事他加了很多料，他的行为是不专业的。黄奕良说：“你这种人就是拿着一支笔，想要写什么就写什么，得罪你的人，你就让他一片‘精彩’，我就是其中之一。”

曾与黄奕良合作《铁狱雷霆》的苏春兴说，他与黄奕良没有私人恩怨，更没有在他坐牢时落井下石，他说：“当时周刊主编有问我，如果我认为专栏有敏感的地方，比如提到的人，是可以用XXX代表而不指名道姓的。不过我认为顾虑多没有内容，写不出味道，况且我写的都是发生过的事。”

他也强调八期专栏不是因为黄奕良坐牢而策划的，“周刊老早就邀请我写专栏，我在写最后一期的同一天，黄奕良的判刑刚出来。文章按照原来的计划刊登，不是因为他要去坐牢而刊登。”

黄奕良谢绝受访

苏春兴对于黄奕良在直播中称他为“同志”，也提出感受：“他说我对他有兴趣，不知道是不是以前我喜欢过他，他没接受，因此我怀恨在心。我不知道他为什么有这样的错觉，我没有打过他的主意。我也不会看低‘同志’。”

《联合早报》联系上黄奕良，当记者表明要访问的内容时，他很有礼貌地谢绝访问。