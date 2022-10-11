陈洁仪、电台DJ献唱慈善音乐会筹款达标

本地歌手陈洁仪、电台96.3好FM DJ献唱，“慈怀之声暖我心音乐会”达成目标筹得50万元善款。

由新加坡慈怀理事会举办的“慈怀之声暖我心音乐会”上周六（10月8日）晚上8时于新加坡艺术学院（SOTA ）音乐厅举行，吸引超过400名观众捧场。当晚的贵宾是国会议长陈川仁，陈川仁致词时说，死亡对许多人是一个避忌的课题，但大家必须能公开地讨论临终和死亡话题，他鼓励大家积极捐款的同时，也考虑成为慈怀疗护的义工，这将减轻医护人员的负担，让他们能更专注于医疗工作。

左图：当晚的贵宾是国会议长陈川仁。右图：电台96.3好FM全体DJ轮流上台献唱，林安娜（左三）则为音乐会的主持人之一。

不避讳谈临终话题

这次的慈善音乐会除了有电台96.3好FM全体DJ、慈怀理事会的工作人员和义工参与，当晚的表演嘉宾陈洁仪也献唱了《喜欢你》、“Wind Beneath My Wings”。陈洁仪在台上说，愿意敞开心扉谈论临终疗护课题很重要，如此一来能更好地面对自己或至亲人生的最后阶段。

“慈怀之声暖我心音乐会”的筹款目标为50万元，演出前已筹得23万元，音乐会主持人林安娜和王书佳（Glenn Ong）呼吁现场观众继续捐款，包括giving.sg的捐款，以及新加坡赛马博彩管理局一对一的资助，最后音乐会达成50万元的筹款目标。

对于能达至目标，新加坡慈怀理事会的执行董事沈美霞感谢企业机构和公众的热心捐款，她说，理事会将在接下来五年积极开展一系列的外展和培训活动，提升公众对慈怀疗护的认知，招募推广大使，希望更多人愿意谈论临终与死亡话题。

96.3好FM高级节目总监洪菁云感谢听众支持这次活动时说：“人生最后一段路最珍贵，希望有慈怀理事会和伙伴们的帮助，没有人会孤单，而是能圆满、精彩。”

新加坡慈怀理事会筹款网站开放至11月15日（星期二），欲捐款可上网www.giving.sg/singaporehospice/shc_voices_for_hospices_2022。