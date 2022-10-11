黄亭之受蔡健雅启发 发专辑“不留遗憾”

本地歌手黄亭之即将发行收录7首歌曲的首张创作专辑《不留遗憾》，她接受《联合早报》访问时透露，是受到蔡健雅的启发而决定制作这张专辑。

现在流行发单曲，之后再将发行过的几首单曲结集成EP，黄亭之却选择发行专辑，而且7首歌都是从未发表的全新创作。她说：“我经历了唱片从CD到数码发行的转变，而现在的流行趋势让我一直在想，为什么还需要一张专辑？后来听了蔡健雅的‘Depart’专辑，感觉到了一张完整专辑的重要性。现在的发行模式让人很难集中精神去听完一张专辑，但我把‘Depart’从第一首歌听到最后一首，没有间断，蔡健雅让我投入到专辑里头的世界，感受到了一种久违的震撼。”

黄亭之的歌手生涯从发行单曲开始，之后在2020年发了首张EP《胆小情人》。她说：“发了EP之后，觉得下一步应该是发专辑，去说一个完整的故事；身为一个创作歌手，我觉得这真的很重要。”

黄亭之2007年参加海蝶“非常歌手训练班”，当时没有被选中签约，她想过放弃音乐梦想，但发现自己真的喜欢唱歌，所以在工作之余会接驻唱及和音工作。《不留遗憾》专辑是她这15年在音乐路上学习、成长和蜕变的总结，她说：“7首歌是有连贯性的，也全由制作人Jaydos操刀，增加了完整性。”

专辑取名《不留遗憾》，黄亭之解释说：“我7年前决定放弃全职工作，投入音乐行业，就是不想留下遗憾。现在有机会实现梦想推出专辑，我想跟大家分享自己的这份坚持和勇气，也希望我的经历能给大家小小的鼓励。”

专辑邀多位音乐好友合作，包括与黄美婷和Soph T.霏霏合唱，请林倛玉写曲，还有跟FM音乐学校的写词人一起填词。

来临星期五（10月14日）晚上8时，黄亭之将在滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio）举行《不留遗憾》创作专辑演唱会。她说：“这两个星期，我推掉所有的表演工作，专心准备演唱会。演出流程述说我过去15年的成长。我会让大家虽然平静地坐着看演出，心情却像坐过山车，哈哈！”

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