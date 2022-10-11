Ella妈留言：“小祯不是人妖吧？”惹众怒

（台北讯）小祯（胡盈祯）日前开心在脸书（前称面簿）PO出吃高档日料的照片，其中一张她和姐妹淘佩甄、关颖和王思佳合影，底下一名苏姓网民留言“小祯应该不是人妖吧？”其他网民看到纷纷为小祯抱不平，点进苏姓网民脸书，才发现她竟是艺人Ella（陈嘉桦）的妈妈。

网民认为Ella妈的身分说出这样的话很不恰当，甚至翻出她和女儿Ella合照表示“已帮你截图，别以为之后删文就没事。”

Ella妈被网民批评后，立即删留言道歉，“很抱歉，我的措辞不对，我的想法是人妖不会比小祯漂亮”，不过此言论似乎越描越黑，网民直言“是不是不要发言比较好”、“好像没有比较好”、“你这用词真的很不OK欸！”还有网民要胡瓜替女儿封杀Ella。见网民骂声未平息，Ella妈10日早上又修改留言，直说“小祯很抱歉”。

对此小祯回应《壹苹新闻网》表示，“对方是个长辈，相信她是无心的”，她不在意留言，也希望大家也别把事情闹大。

Ella则透过经纪公司劲桦娱乐回应：“首先，我在这里要正式向小祯公开道歉，非常地对不起。对于妈妈日前在社群上不恰当的留言，得知当下我非常愤怒，也立即与妈妈认真严肃地沟通，希望身为长辈、或是公众人物都能在发言上更谨言慎行。对小祯造成困扰，我再次郑重道歉，也私下与小祯联系上，并表达歉意，谢谢她的体谅跟包容。”