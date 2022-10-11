孔晓振11日纽约嫁小11岁歌手男友

（综合讯）42岁的孔晓振（Gong Hyo-jin）星期二（11日）出阁！她今年3月参加闺蜜孙艺真（Son Ye-jin）与玄彬（Hyun Bin）的婚礼，开心接到新娘捧花，随即被爆与31岁韩裔美籍歌手Kevin Oh谈姐弟恋。热恋4个月的两人将在11日在纽约完婚，据知孔晓振闺蜜郑丽媛（Jung Ryeo-won）和《小女子》的严志媛（Uhm Ji-won）都飞到纽约见证幸福。

孔晓振出道23年，以恐怖电影《女高怪谈2鬼恋人》开启演艺之路，演红韩剧《小爸爸上学去》《饼干老师星星糖》《料理绝配Pasta》《最佳爱情》《主君的太阳》《没关系，是爱情啊》《制作人的那些事》《嫉妒的化身》和《山茶花开时》等，被封为“收视女王”。她曾与柳承范（Ryoo Seung-bum）爱情长跑10年无疾而终，后来与李真旭（Lee Jin-wook）交往也以分手收场，如今终于传出好消息。

31岁的Kevin Oh出生于美国纽约，2015年参加选秀节目《Super Star K 7》夺冠，隔年推出首张单曲《昨天今天明天》正式出道。他演唱过《芝加哥打字机》《先热情地打扫吧》和《金牌救援》等韩剧的原声带。他2018年参加JTBC节目《Super Band》组成乐团“After Moon”拿到第6名，2021年首次挑战演技，客串Netflix原创剧《Move to Heaven：我是遗物整理师》，饰演被美国驱逐出境，前往韩国寻找生母的韩裔青年。