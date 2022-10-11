成龙挨批：关心一下女儿

（综合讯）成龙外遇吴绮莉生下的“小龙女”吴卓林日前被曝光在加拿大多伦多排队领免费食物，看来寒酸落魄“像个流浪汉”，引起网友哗然，持续占据微博热搜榜，大批网友涌入成龙、吴绮莉的微博留言，“关心一下你女儿”。

成龙最新贴文是宣传自传《我是成龙》在中国面市，网友得知吴卓林的近况后，就追问“书里有写你女儿吗”、“自传写不写全天下男人都会犯的错啊”、“你女儿没钱吃饭了，书的版税能给她点儿生活费吗”？句句显示对成龙不满。

其实成龙曾于2018年推出口述自传《成龙：还没长大就老了》，大谈过去荒唐行径，但只字未提与吴绮莉的私生女吴卓林。

网友同情吴卓林由于父母因素，从小就承受外界的关注，成长过程难免走偏，言下之意，女不教父之过，有网友问成龙：“为什么对你女儿不闻不问，她又没有错，（都是）因为你被注视。”

吴绮莉也被轰 网民吁捐款救济

网友也认为吴绮莉应该负责，“管管你女儿吧，如果别的方面帮助不上，那就提供金钱帮助，因为你的任性生下了她，原本她可以在普通人家当快快乐乐的小孩的”，“要不发个链接，我们给孩子捐款吧，实在是看不过去了，觉得亲爸妈还不如没有”。

当中，也有部分网友帮吴绮莉说话，认为吴卓林已是成年人，应该对自己负责；吴绮莉独力拉拔女儿长大已很不容易。

其实，吴卓林在四年前中断学业和外籍网红Andi结婚，两人都不工作，当时，吴绮莉曾多次伸出援手，但Andi与她不和，连带吴卓林与母亲渐行渐远。

同父异母 待遇天渊之别

巧合的是，爆出吴卓林街头领粮食的同一天，她同父异母的哥哥房祖名在IG晒出好友──萧亚轩前男友，也是吴建豪前小舅子Elroy驾驶上千万台币（逾45万新元）的劳斯莱斯，喊道“我的司机回来了”，同父异母兄妹简直天渊之别。