娱乐吃瓜：粉丝扛上偶像理由多 “恋爱变蠢”休息太久都不行

近日张智霖在中国竞技类真人秀《披荆斩棘》现场为袁咏仪补办婚礼，引起两极反应，有人为之感动，也有人指出“又再补办婚礼是消费感情”，口碑翻车。

事件过后，成立多年的袁咏仪影迷会6日突然宣布关站：“本来下个星期的15日是‘’永远心仪’24周年的日子，但如今终究没有这个缘分能一起走下去。就让我们江湖再见，山水有重逢。”引发网络热议。影迷会没有公布关站的原因，但选在这个时间点，外界难免把它的决定和“补办婚礼”连在一起，猜测是有些粉丝不满两人在节目上的操作。

张智霖（左）和袁咏仪在《披荆斩棘的哥哥2》补办婚礼，引起不少争议。（互联网）

其实，粉丝“杠上偶像”已经不是什么新鲜事。在社媒崛起之后，粉丝通过社媒掌握越来越大的话语权，针对偶像的一些行为，公开指斥责备，日益普遍。

Zaobao.sg为你搜罗过去“粉丝杠偶像”的事件，看看除了偶像明显的犯法或道德失误，还有什么原因，让粉丝从原来对偶像支持、关照，一转身来个“回马枪”。

当偶像从戏剧咖变成综艺咖

2019年，章子怡决定参加夫妻观察治愈真人秀《妻子的浪漫旅行》，其做了至少十年吧主（章子怡吧）的大粉气得宣布脱粉，理由是偶像把自己从电影咖变成了综艺咖。事件引起很大争议，成了热搜上的热门话题。有些人不明白章子怡到底做错了什么，但也有人解释，毕竟戏剧作品更接近艺术，粉丝不愿偶像为了上综艺，荒废掉拍出不朽佳作的能力。

邓伦曾经频上综艺少演戏，如今已销声匿迹。（互联网）

邓伦今年因逃漏税而被封杀，他2018年凭古装剧《香蜜沉沉烬如霜》走红后，也曾因频频上综艺节目，如《上新了·故宫》系列、《密室大逃脱》系列等，被粉丝指责“不务正业”，由演员变综艺咖，不满他这样“赚快钱”，不像同剧的杨紫和罗云熙在戏剧耕耘。就连那期间邓伦唯一参演的电影《阴阳师》，也是郭敬明导演的，粉丝认为郭的作品口碑不佳，生气邓伦没有好好选剧本。

当偶像的对手演员被嫌弃

2021年，网传赵丽颖将与王一博共同出演新剧《野蛮生长》。消息尚未证实，粉丝先炸开了锅，尤其是赵丽颖的粉丝。事缘2019年，赵丽颖和王一博搭档出演古装剧《有翡》，期间传出种种拍摄的不顺利。播出后，男女主角被指状态不佳，CP感微弱，影响剧集口碑。有了前车之鉴，赵丽颖粉丝担心与流量继续合作会损害偶像的口碑，于是小道消息一出，集体发文抵制。结果，被抵制的王一博家粉丝，也不甘示弱，带头反击，针对赵丽颖的学历、外貌、感情经历下手，其中不乏污言秽语。

赵丽颖（左）与王一博合演过《有翡》，但这个搭配不获赵丽颖的一些粉丝认可。（互联网）

由于骂战闹出的动静太大，恰逢官方“清朗行动”期间（指官方打击互联网乱象行动），于是微博出面禁言了100个双方账号，包括赵丽颖全球粉丝后援会，以及王一博的大粉。之后，赵丽颖工作室紧急发文呼吁粉丝理智追星已太迟。各大官媒纷纷下场批评，点名娱乐资本和网络平台没有发挥引导作用。微博于是加大处罚力度，后续封禁2000多个账号，赵丽颖工作室也被禁言。外界笑言，赵丽颖粉丝正式创造了历史——“清朗”行动以来首个因“互撕”被大规模禁言的粉群，且“爱偶像变成害偶像”，让赵丽颖本人声誉受损。

当偶像的戏份和角色“不理想”

2019年，电视剧《三十而已》宣布主演名单：江疏影，佟丽娅和毛晓彤，将分别演绎三个不同身份背景的女性的独立成长。结果佟丽娅粉丝直接把这部剧“撕”上微博热搜榜首位。他们的理由有三，一是剧中江疏影的戏份较佟丽娅多，等于偶像被压番，粉丝认为论资历、地位，这样不合适；二是可能和佟丽娅搭档的男演员刘威，已经年过六十，比不到40岁的佟丽娅年长太多。三是角色的故事被指像极了佟丽娅自己的经历，饰演一个出轨了还在极力挽回的全职太太（佟丽娅的导演丈夫陈思诚曾传出轨，两人在2021年宣布离婚），恐被网民嘲讽。

佟丽娅（中）在粉丝反对声中，辞演江疏影（右）、毛晓彤合演的《三十而已》。（互联网）

粉丝当时吵得十分激烈，甚至以脱粉、抵制来威胁佟丽娅。后来，佟丽娅表态说“网上流传的人设和剧本内容有偏差……演员好好演戏是第一位”，但以档期冲突为由辞演该剧。外界认为此举是在安抚不满的粉丝。谁知道，《三十而立》因为跟现实接轨，播出时大爆红，接演佟丽娅角色的童瑶演技深受肯定，迎来事业高峰。一直等待爆款剧的佟丽娅就这样错过了一次有可能翻红的机会。

当偶像和“不对的人”谈恋爱

迪丽热巴与黄景瑜2019年合拍戏剧《幸福，触手可及》时一度传出绯闻，当时双方都没回应，只是粉丝代为否认，认为是剧集的宣传手段。一年后，网传黄景瑜的保姆车出现在迪丽热巴与杨洋合作的《你是我的荣耀》剧组，似乎黄景瑜到迪丽热巴的剧组探班了。后者的粉丝涌入其工作室微博，要求发官方声明澄清，不料双方都没有反应。

迪丽热巴（左）与黄景瑜合拍《幸福，触手可及》时传出相恋。（互联网）

黄景瑜近年身陷疑似已婚并家暴、劈腿等负评，迪丽热巴的粉丝反对两人交往，害怕偶像受到伤害可以理解。这回爆出两人疑似拍拖的蛛丝马迹，当事人迟迟不回应，令不少热巴粉丝脱粉，甚至长篇大论骂她“蠢女人没救了”，都让人感受到粉丝的狂热。

当偶像休息太久不拍戏

唐嫣2022年1月拍完王家卫导演、搭档胡歌的戏剧《繁花》后，一直没有接下一部剧的消息。接下来几个月，唐嫣工作室公布其行程，多是品牌活动，没有进组拍戏，引起粉丝发文“六问工作室今年都干了什么？”质疑工作室的运营不当。唐嫣工作室由唐嫣主理，指责其工作室不作为，等于指责唐嫣本人。

唐嫣晒工作行程，被粉丝骂没有拍戏。（取自艺人微博）

支持唐嫣的粉丝认为唐嫣拍了两年的剧应该好好休息，但那些“事业粉”（注重偶像事业的粉丝）却不满，质疑：“半年的时间休息还不够吗？”他们纷纷喊话：“能不能快点进组？”有些更激进的，甚至直接发文质问：“唐嫣，你有羞耻心吗？你是觉得自己事业已经不用更上一层楼了吗？”有些甚至扬言“让她退出娱乐圈算了”。