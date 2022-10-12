戏路广的准金马影后洪慧芳能与亲儿演情侣吗？

扮丑、跑龙套、衬托主角的配角，本地艺人洪慧芳都倾注全力诠释好所赋予的每个角色，终究成就了一个电影女主角——《花路阿朱妈》（Ajoomma）的阿朱妈（音似韩语大婶）。洪慧芳在本地与韩国合作的《 花路阿朱妈 》演出的大婶虽被儿子（包勋评饰）放飞机，还是按照计划跟旅行团去韩国出游，怎知旅行车司机没留意到她没上车，就把车子开走了。原本就怀着心事的“阿朱妈” 茫然失措，接着与萍水相逢的公寓保安（郑东焕饰）发展出温馨的友谊，后来还上演公路开车追导游（姜亨硕饰）的戏码 。

一趟难忘的韩国旅程，最终也让她找到生活的新方向。饰演“阿朱妈”的洪慧芳凭精湛的演技，将在华人影坛最受瞩目的金马奖上竞赛影后。《花》也是成绩将在本周五（10月14日）揭晓的今年釜山国际影展“新浪潮”（New Currents）的竞赛片，更代表本地报名明年奥斯卡的最佳国际电影奖。

入行38年的洪慧芳不论是怨妇，妓女、老妪、上流名媛或龅牙嫂等，都演来丝丝入扣。 她戏路广，是不是有胆量与亲生儿子——星二代郑凯介演出情侣？能不能接受丈夫郑各评与女儿郑颖演出情侣？ 她知道入围金马奖最佳女主角的消息已一段时间了，沉淀后的心情如何？红星大奖与金马奖，她最希望摸到哪个奖？

完整报道：机会只有一次 洪慧芳 用生命成就角色