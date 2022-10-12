当青苹果成熟时…… 胡菱恩演霸凌女获赞 张值豪被封“小王子”

每年的《红星大奖》青苹果奖表扬最优秀的童星，历届得主陆续长大，有些还留在演艺圈。凭《对对碰》《小子当家》两度拿下青苹果奖的胡菱恩，7岁拍摄第一部电视剧，如今是19岁的南大中文系大一生，早前演出《黑天使》校园霸凌者一角获得好评。她目前已入组5频道长剧《阳光总在风雨后》（Sunny Side Up）。

同样拿过两座青苹果奖的张值豪，12岁那年跟李南星、白薇秀等合作《信约：动荡的年代》，现年21岁的他是许振荣创办的午言媒体旗下艺人，他今年在《快跑吧，丽娇！》《寄生》和《医生不是神》三部剧亮相，有《联合早报》读者在《观众大声说》栏目留言赞他是“小王子”及可造之才。

胡菱恩视郑斌辉为偶像

胡菱恩告诉记者，演出《黑天使》前已有四年没拍戏，期间忙于课业，“但我对演戏兴趣不减，当时也考完试了，就去片场玩一下！”对于观众称赞她将霸凌者一角诠释得霸气十足，令人看了咬牙切齿，她说：“亲戚朋友、观众的好评让我受宠若惊，很欣慰。”

胡菱恩小时候参加《缤纷万千在昇菘》儿童歌唱比赛后，接到电视台选角组的电话，便入组《最火搭档》。她说：“我觉得童年充满色彩，有很多不同的经验。从小在电视台拍戏，对华文程度有帮助，我的华文水准比其他同学来得好一点。我也喜欢跟大人讲话，跟长辈聊天不恐惧，也有一点小大人的感觉。“

她自小视本地演员郑斌辉为偶像，至今未变心，“真的很喜欢他，希望再跟他合作。他非常搞笑，会让拍戏的气氛变得很好。记得他会买冰淇淋给我，很照顾我，觉得他很帅。”未来的另一半，会以郑斌辉为标准吗？她不讳言笑回：“会！”

胡菱恩希望大学毕业后，能继续拍戏或尝试主持工作，她对创建网络内容如拍短片、社媒短视频也感兴趣。

张值豪自豪有热忱

对于“小王子”称号，张值豪说：“过奖了！还有进步空间。”他提到，拍摄今年的三部电视剧前，有一段日子没拍戏，也曾离开午言媒体，“那时还在读书，忙自己的事，跟朋友相处，没在乎工作的事，小时候就爱玩啊。现在长大了，知道要工作了。”

张值豪从小学武术，当年的武术教练鼓励他尝试拍戏，他便到电视台试镜，“12岁的我懵懵懂懂，真的不知道演戏是什么东西。第一部戏就跟《动荡的年代》团队到马来西亚拍摄几个月，能跟那么大的团队合作，体验出国拍摄，蛮幸运的。”

在演艺圈发展，并非肯努力就必定有好成绩。年轻的张值豪也明白这一点。他告诉记者，会给自己两三年证明自己，“做得好就继续，如果做不好，就转向其他方向，专注会让自己更好的事情上。”

记者要求张值豪分析自己在演艺圈的战力，他想了想说：“我喜欢拍戏，有热忱就会努力用功。我也会做剪接、摄影等幕后工作，可以创建自己的内容。”至于自身缺点，张值豪不假思索说：”我不够高！如果高一点，机会可能更多。不要问我身高多少，哈哈……“

他告诉记者，刚刚开始学钢琴，以后想尝试音乐相关工作。在《医生不是神》扮演小提琴天才的他也透露：“我根本不会拉小提琴，上了几次课，跟老师学了一点就上场。”

文慧如、林咏谊保持活跃

歌手文慧如（左）也是童星出身。林咏谊唯一的梦想是当演员。（取自艺人IG）

活跃于娱乐圈的青苹果奖得主还包括歌手文慧如和新传媒演员林咏谊。

现年28岁的文慧如，8岁参与电影《跑吧！孩子》的演出，扮演偷走女主角鞋子的女孩，之后参演本地剧《蓝色仙人掌》《书包太重》，并以《蓝》赢得2006年的青苹果奖。文慧如今年6月为新专辑受访时说，有点怀念演戏，并透露跟台湾剧组有一项还未公开的合作。

2018年回归电视台，现年22岁的林咏谊，在2009年至2011年的三届《红星大奖》上，分别以电视剧《一切完美》《团圆饭》和《过好年》连拿三座青苹果奖。

林咏谊今年从南大传播与信息学院毕业，开始在娱乐圈大展拳脚。她曾告诉记者，当演员是她唯一的梦想，若等不到破格的角色也不放弃，“可能有点理想化，但我愿意一直等。拿到什么角色都会努力去做。因为热爱演戏，我什么都可以。”