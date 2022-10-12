“女神”钟丽缇小镇商演 遭讥“从神坛掉落”

（综合讯）52岁女星钟丽缇2020年参加《乘风破浪的姐姐》节目后就鲜少出现在荧光幕前，近来主要参与直播带货、商演等。近日有网友曝光她在中国参加商演的画面，让网友感叹她曾经是大家的女神，没想到竟沦落到这种地步，引发热议。

网友曝光的商演照中，钟丽缇穿着亮片系列表演服，脚踩20公分高跟鞋，努力在简陋的舞台上唱歌跳舞。网友在发文中感叹：“钟丽缇为了养家，穿着短裙高跟鞋跑到小县城商演，关键一场也赚不了多少钱，真不容易。”

照片引来网友感叹：“从女神的神坛上掉落了。”不过有知情人士透露，像钟丽缇这种知名艺人接一场商演最少20万人民币（约4万新元），是普通人一年的收入，“年收入五万的，同情一天赚三五十万的”“这是最少，农村那边请十八线不知名的唱首歌都有十多万”“一次赚你十年的钱。不好吗？”

张伦硕喊告婚变造谣者

钟丽缇2016年与小12岁的大陆男星张伦硕再婚，最近却传出疑似婚变。只因网络传出影片讲述钟丽缇花50万人民币（约10万新元）购买一条水晶裙子，张伦硕要她把裙子退掉，甚至摔筷子，威胁如果不退裙子就离婚。影片还形容张伦硕是穷鬼，吐槽此婚姻女强男弱。张伦硕忍不住拍影片澄清，质疑这些造谣诽谤的人难道不怕犯法吗？表示已跟律师谈过了，要提告这些散播谣言的网友。