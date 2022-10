翻转富贵 The Golden Spoon

可在Disney+收看

如果给你一个当有钱人的机会,不过代价是“放弃”自己的父母,你愿意吗?韩剧《翻转富贵》以此切入,让观众思考,人们为了追求更好的生活,愿意做出多大的牺牲?这个牺牲,真的值得吗?有了钱之后,真的比较快乐吗?

剧情描述出身贫穷家庭的李承天(陆星材饰),为了钱,可以把自尊心抛到一边,甚至忍受让有钱的同学每揍一拳就给一万韩元(约10新元)。为了生存,承天对钱的欲望越来越强烈。有一天,他遇见在路边摆摊的老婆婆,对方向他兜售一只3万韩元(30新元)的金汤匙,说只要用这只汤匙到有钱的同学家吃三顿饭,就能跟对方交换身份。

发现有钱人并不好当

李承天用这只金汤匙与出身富裕的同学黄泰勇(李锺元饰)交换身份,开始享受“后天金汤匙”的人生。但他发现原来有钱人也不好当,黄泰勇在学校时很风光,回到家里却活在恐惧中,不敢违抗严厉的父亲,又要提防别有居心的继母。

李承天来到新家,还不知未来究竟是喜还是忧,不过他先利用“黄泰勇”的新身份,对付那几个在学校霸凌他的同学,也不停挥霍,买了许多名牌物品送到原先的爸妈家。

另一方面,从金汤匙变土汤匙的黄泰勇,在李承天家人身上感受到久违的温暖,妈妈简单的一碗泡菜汤,他都觉得好美味。李承天则发现,自己虽然在物质生活上变得富裕,心灵却很寂寞。先是妈妈拒绝收下他送的名牌,让他好失落,后来他看到原来的家人和黄泰勇在半地下室的家里吃着炸鸡,有说有笑,和乐融融,羡慕不已。

李承天未交换身份之前,喜欢在同一个超市打工的女生罗珠熙(郑彩娟饰),交换身份之后,他才知道罗珠熙是黄泰勇的未婚妻。李承天以为现在能以新的身份理所当然地跟罗珠熙在一起,没料到罗珠熙喜欢的是那个贫穷但勤劳的李承天,也就是黄泰勇现在的身份。

三人的关系已经剪不断理还乱,还多了一个女生吴如真(妍雨饰)来搅局,吴如真是千金小姐,为了满足欲望不择手段,梦想成为黄泰勇的妻子。

反思霸凌、贫富差距议题

原以为这部以年轻演员挂帅、“交换人生”为主题的电视剧,是一部轻松幽默的作品,没想到竟有些沉重。剧情带出校园霸凌、贫富差距、阶级差异待遇等社会问题,也抛出许多引人反思的问题。

导演宋贤旭之前在韩国的记者会坦言,这部作品或许让人质疑他在鼓吹物质追求,但他其实希望观众思考,一个人的出身是否决定了命运?如果没钱,但有亲爱的家人朋友,会快乐吗?

李承天原先的遭遇让许多中下阶层观众起共鸣:即使再努力工作,仍然无法改变悲惨的生活。相信他们也会幻想,如果有一个改变命运的机会,是否该不惜代价牢牢抓住?

“交换人生”的奇幻色彩,增添了这部剧的可看性,更有趣的是,李承天可以选择恢复原来的身份,让人好奇剧情的发展,以及李承天最后的选择。

温彻斯特家族(首播)

The Winchesters Warner TV(星和Ch515,新电信Ch306)晚上9.00

15季美剧“Supernatural”前传。聚焦温彻斯特兄弟迪恩和山姆的父母约翰和玛丽。从迪恩的角度讲述一段史诗般的爱情故事,约翰如何遇到玛丽?他们如何不惜一切拯救他们的爱情,也拯救了整个世界。

医生不是神

8频道 晚上7.00

建兴和苏梅带裕升出外吃大餐,淑芬来访,裕升邀淑芬同行。众人在俱乐部遇溺水孩童,抢救过程中,裕升指示以倒吊法排出小孩腹腔的积水,再心肺复苏。小孩被救,苏梅大赞裕升宝刀未老,建兴却指出这不是正规的急救法……

谁是宝藏歌手(首播)

The Treasure Hub都会台(星和Ch111/825)下午3.00

主演:罗永浩、王源、陈粒、大张伟、刘柏辛、荒井十一、张亚东。邀请专业歌手以各种符号代替自己的姓名展示音乐作品,为自己争取推荐人的认可,并登上公演舞台。

天马行空 Everything Everywhere All At Once

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上10.00

美国华裔移民秀莲(杨紫琼饰)在老父(吴汉章饰)大寿当天,她要阻止女儿(Stephanie Hsu饰)出柜,替无用丈夫(关继威饰)“擦屁股”,还得向公务员大婶(Jamie Lee Curtis饰)解释税务问题。秀莲刚踏进税务局大楼电梯,丈夫突然称他和秀莲是千万宇宙里的其中一个分身。秀莲还来不及理解,邪恶势力已在多元宇宙蔓延,只有她能拯救世界。

我在时间尽头等你

Love You Forever 卫视电影台(星和Ch866)13日 晚上9.30

主演:李鸿其、李一桐。年轻舞蹈员邱倩前往布拉格追寻梦想,她意外翻看年迈保安员林格的日记,内里竟纪录着自己从小到大的点滴,甚至她的另一半也包含其中,熟悉的情节,陌生的恋人,翻开一页又一页的文字,却像一段段的回忆……