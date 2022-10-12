王力宏离婚沉潜1年吃老本度日 “违法装修遭罚款”

（台北讯）王力宏与前妻李靓蕾自去年12月爆出离婚纠纷，目前正在打离婚官司，目前极力维持表面的和平。据台湾《镜周刊》报道，8月好友王宏恩聊到王力宏的近况时说：“觉得他状况一直都差不多耶！只是有瘦一点，所以看起来稍微憔悴。”同时强调他与“黑人”陈建州都会关心王力宏，倾听他的故事，偶尔也会相约餐叙。

去年底，王力宏匆匆回台后暂停所有事业，靠着先前存款度日至今，台面上也呈现几近音讯全无的状态。不过根据私下有联络的教会友人透露，他已从早前台北市金华街的工作室，悄悄搬至市民大道上的个人公司。

《镜周刊》拍到他买生日礼物的行程，买完后他再骑着自己的脚踏车，熟门熟路钻进小巷，迅速返回公司，然后换用牵的把车运进电梯，就此消失在画面中。

根据教友透露，王力宏之所以会搬到市民大道，是希望能距离旧居近些。友人形容，王力宏从公司窗外望去，肉眼就能看到先前所住的地方，更不自觉会看到那边关灯才准备入睡。不过他也因此付出代价，不仅莫名遭到申诉，被质疑非法入住公司；还遭检举违法装修，让他惨遭罚款至少4500新元。

事发之前王力宏年收入有高达900万新元之多，全盛时期外界帮他算过达3200万新元的数字，目前只是暂停演艺事业发展。早前微博博主“愚乐观碴家”也转述，在离婚风暴正烈时，王力宏就决定让事情平息，先3到5年不工作，“让时间去解决。”

目前一切几乎归零的王力宏，除了一边忙着处理家务，也一边在规划前途。报道指出，目前工作相对之前，无人束缚，他反而更有机会自由发挥创作，并且重新发展副业。

今年王力宏生日时，微博、脸书等社媒仍有大批死忠粉丝涌入，送上感人祝福，可见人气仍在。对此，他致谢之余也回应，生日愿望就是大家能健康快乐。业界判断，王力宏并没有遭到对岸封杀，他真要振作也会有多线生机才对。