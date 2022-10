娱乐吃瓜：祸从“家人口”出 Ella伊能静被妈妈气炸 袁咏仪凌晨上线为儿子道歉

明星们在演艺圈步步为营,一言一行都小心翼翼只为了避免祸从口出而赔上自己的演艺生涯。然而,管好了自己的嘴,却还是有不少艺人因家人的口无遮拦而遭受池鱼之殃。

Ella、伊能静:妈,别闹了!

Ella与妈妈。(取自艺人脸书、互联网)

近日,台湾艺人小祯(胡盈祯)在社媒脸书(前称面簿)上开心晒出与姐妹淘的合影。照片底下一名苏姓网民留言:“小祯应该不是人妖吧?”其他网民看到后为小祯打抱不平,点进苏姓网民的脸书,竟发现她是艺人Ella(陈嘉桦)的妈妈。

Ella妈的“酸言酸语”立即引来网民的挞伐,纷纷认为她说出这样的话很不恰当,更何况她还是“星妈”。Ella妈后来删留言写道,“很抱歉,我的措辞不对,我的想法是人妖不会比小祯漂亮”。但此番言论似乎越描越黑,见骂声未平息,她后来又修改留言,直说“小祯很抱歉”。



Ella妈妈在小祯的社媒上失言掀热议。(取自脸书)

见争议越演越烈,Ella火速透过经纪公司回应:“首先,我在这里要正式向小祯公开道歉,非常地对不起。对于妈妈日前在社群上不恰当的留言,得知当下我非常愤怒,也立即与妈妈认真严肃地沟通,希望身为长辈、或是公众人物都能在发言上更谨言慎行。对小祯造成困扰,我再次郑重道歉,也私下与小祯联系上,并表达歉意,谢谢她的体谅跟包容。”

小祯也大方表示,“对方是个长辈,相信她是无心的”,她不在意留言,也希望大家也别把事情闹大。之后出席婚礼时再被媒体问及此事,小祯打趣说:“因为人妖很漂亮诶”、“而且照片里的人都会来(婚礼),我们今天是人妖秀”,高EQ化解风波。

伊能静与母亲杨淑婉(右图右)。(取自艺人微博、互联网)

伊能静的妈妈也曾“祸从口出”。

将时间推回至2008年,当时39岁的伊能静在中国被拍到与黄维德牵手,她与庾澄庆(哈林)婚变的消息立即传得沸沸扬扬。

此时,伊母杨淑婉打破沉默,直指伊能静和庾澄庆婚姻亮红灯并非两人问题,而是婆媳不和。她甚至数落当年两人在美国草草结婚前,庾母没有登门提亲。伊母还澄清伊的外公曾是基隆市议会副议长,伊哈结婚根本不是高攀,对亲家似有怨言。

得知妈妈的发言后,伊能静紧急发声明说:“母亲被诱导发言,不知情下被录音,请还家人平静生活。”她对母亲的发言表示沉痛。

伊能静后来曾公开谈及这件事,说自己在看到报道以后直接打给妈妈跟她大吵了一架。她当时跟妈妈说这是她自己的事,“如果我不说你们谁也没资格替我说话,无论出发点是不是为我好。”

伊母对自己失言懊恼不已,情绪低落,不停哭泣,难以原谅自己为女儿带来的困扰。后来伊能静的姐姐打给她说妈妈一整晚都在哭,状态不好,伊能静便将妈妈送去医院。

吴宗宪、袁咏仪:儿子,拜托了!

吴宗宪与吴睿轩(鹿希派)。(互联网)

演艺圈也有不少为人父母,因孩子的失言而卷入风波。

2018年,台湾综艺天王吴宗宪19岁的儿子吴睿轩(鹿希派)遭网友爆料,指他在社媒IG的限时动态贴出和女友合照,并留言写道:“女友生病,要是没好起来,我就做炸弹,炸台北市政府。”

鹿希派曾在IG上失言。(互联网)

鹿希派的言论已触犯台湾《刑法》恐吓公众罪,可能面临2年以下有期徒刑。父子2人同台出席记者会,吴宗宪面色凝重教训儿子,并替当时刚出道23天的他宣布离开演艺圈:“艺能界不需要你这样的人。最不能原谅的过错就是愚蠢。你算倒霉,因为你爸爸就是吴宗宪。看你以后要去澳大利亚、欧洲哪里,爸爸就送你到这里。”他讲到哽咽,儿子低头不语,最后被赶离摄影棚。

出道多年的吴宗宪严父上身,痛批儿子,平息了网民的批评,甚至扭转了当时舆论的风向,被网民大赞是危机处理的典范。鹿希派“被”宣布退圈后,不到10天就光速复出上节目录影,宣布要靠自己力量重返演艺圈,被网民调侃是“史上最短”的退圈艺人。

张智霖、袁咏仪及儿子张慕童一家3口。(互联网)

儿子说错话,父母出来扛的还有袁咏仪及张智霖。

去年底,15岁的“魔童”张慕童在社媒IG回应网民的提问,有网民用英文问他“Are you in China now?”(你目前在中国吗)时,他回答“No not right now”(不,目前不在),并晒出一张香港海港的背景照。没想到此言论却被网民截图并转发到微博,质疑他的政治立场,引发网民热议,甚至将“港独”标签贴在张慕童身上。

袁咏仪凌晨回应儿子的失言。(互联网)

袁咏仪吓得第一时间跳出来,凌晨在微博发文道歉并澄清,儿子社媒因为英语用语,不严谨的用词造成误解,他们及时发现问题、立刻纠正了儿子。她强调,“我们一家爱国爱港,支持一个中国,这是毋庸置疑的事实”,并指会做身为中国人应做的事,不会做的一定不会做。张智霖随后点赞该贴文。

陈建州:亲爱的,麻烦了!

范玮琪及陈建州。(互联网)

上有父母、下有儿女,明星夫妻更是要为另一半的发言而负责。

2020年初,冠病疫情升温,台湾行政院长苏贞昌宣布台湾禁止出口口罩1个月,每人出境限制带5盒口罩,以应付内需。歌手范玮琪(范范)疑似用私人脸书帐号爆粗痛批苏:“这是一件多么低俗、没人格的臭流氓行为。”甚至还以“狗官”称呼对方。范玮琪之后证实她在社媒上的失言并道歉:“我为我在脸书上带有情绪性的字眼感到非常抱歉。”

范玮琪在社媒用私人账号的发言引起轩然大波。(互联网)

口罩事件引起轩然大波,重创范范的形象与人气。尽管她之后两度透过社媒道歉,但网民仍不买账。范范的老公陈建州(黑人)2度跳出来护妻,先夸她认错是高尚的勇气,反再激起台湾民众怒火。黑人后来又转发赖清德新闻,遭网民怒斥利用标题带风向,试图替范范洗白,酸他是“提油救火”,救妻不成反害妻。

面对排山倒海的骂声,黑人发声,“谢谢大家的批评和指教,虽然这个过程不容易……但还是觉得非常的感恩!”另外,他当时也透过经纪人表示会先全面停工,陪伴范范与家人渡过口罩事件难关。有传他还用尽人脉,找上小学旧识何志伟,希望何能帮忙联络苏贞昌,表达范范想当面道歉的意愿。