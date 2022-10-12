娱乐吃瓜：祸从“家人口”出 Ella伊能静被妈妈气炸 袁咏仪凌晨上线为儿子道歉

明星们在演艺圈步步为营，一言一行都小心翼翼只为了避免祸从口出而赔上自己的演艺生涯。然而，管好了自己的嘴，却还是有不少艺人因家人的口无遮拦而遭受池鱼之殃。

Ella、伊能静：妈，别闹了！

Ella与妈妈。（取自艺人脸书、互联网）

近日，台湾艺人小祯（胡盈祯）在社媒脸书（前称面簿）上开心晒出与姐妹淘的合影。照片底下一名苏姓网民留言：“小祯应该不是人妖吧？”其他网民看到后为小祯打抱不平，点进苏姓网民的脸书，竟发现她是艺人Ella（陈嘉桦）的妈妈。

Ella妈的“酸言酸语”立即引来网民的挞伐，纷纷认为她说出这样的话很不恰当，更何况她还是“星妈”。Ella妈后来删留言写道，“很抱歉，我的措辞不对，我的想法是人妖不会比小祯漂亮”。但此番言论似乎越描越黑，见骂声未平息，她后来又修改留言，直说“小祯很抱歉”。



Ella妈妈在小祯的社媒上失言掀热议。（取自脸书）

见争议越演越烈，Ella火速透过经纪公司回应：“首先，我在这里要正式向小祯公开道歉，非常地对不起。对于妈妈日前在社群上不恰当的留言，得知当下我非常愤怒，也立即与妈妈认真严肃地沟通，希望身为长辈、或是公众人物都能在发言上更谨言慎行。对小祯造成困扰，我再次郑重道歉，也私下与小祯联系上，并表达歉意，谢谢她的体谅跟包容。”

小祯也大方表示，“对方是个长辈，相信她是无心的”，她不在意留言，也希望大家也别把事情闹大。之后出席婚礼时再被媒体问及此事，小祯打趣说：“因为人妖很漂亮诶”、“而且照片里的人都会来（婚礼），我们今天是人妖秀”，高EQ化解风波。

伊能静与母亲杨淑婉（右图右）。（取自艺人微博、互联网）

伊能静的妈妈也曾“祸从口出”。

将时间推回至2008年，当时39岁的伊能静在中国被拍到与黄维德牵手，她与庾澄庆（哈林）婚变的消息立即传得沸沸扬扬。

此时，伊母杨淑婉打破沉默，直指伊能静和庾澄庆婚姻亮红灯并非两人问题，而是婆媳不和。她甚至数落当年两人在美国草草结婚前，庾母没有登门提亲。伊母还澄清伊的外公曾是基隆市议会副议长，伊哈结婚根本不是高攀，对亲家似有怨言。

得知妈妈的发言后，伊能静紧急发声明说：“母亲被诱导发言，不知情下被录音，请还家人平静生活。”她对母亲的发言表示沉痛。

伊能静后来曾公开谈及这件事，说自己在看到报道以后直接打给妈妈跟她大吵了一架。她当时跟妈妈说这是她自己的事，“如果我不说你们谁也没资格替我说话，无论出发点是不是为我好。”

伊母对自己失言懊恼不已，情绪低落，不停哭泣，难以原谅自己为女儿带来的困扰。后来伊能静的姐姐打给她说妈妈一整晚都在哭，状态不好，伊能静便将妈妈送去医院。

吴宗宪、袁咏仪：儿子，拜托了！

吴宗宪与吴睿轩（鹿希派）。（互联网）

演艺圈也有不少为人父母，因孩子的失言而卷入风波。

2018年，台湾综艺天王吴宗宪19岁的儿子吴睿轩（鹿希派）遭网友爆料，指他在社媒IG的限时动态贴出和女友合照，并留言写道：“女友生病，要是没好起来，我就做炸弹，炸台北市政府。”

鹿希派曾在IG上失言。（互联网）

鹿希派的言论已触犯台湾《刑法》恐吓公众罪，可能面临2年以下有期徒刑。父子2人同台出席记者会，吴宗宪面色凝重教训儿子，并替当时刚出道23天的他宣布离开演艺圈：“艺能界不需要你这样的人。最不能原谅的过错就是愚蠢。你算倒霉，因为你爸爸就是吴宗宪。看你以后要去澳大利亚、欧洲哪里，爸爸就送你到这里。”他讲到哽咽，儿子低头不语，最后被赶离摄影棚。

出道多年的吴宗宪严父上身，痛批儿子，平息了网民的批评，甚至扭转了当时舆论的风向，被网民大赞是危机处理的典范。鹿希派“被”宣布退圈后，不到10天就光速复出上节目录影，宣布要靠自己力量重返演艺圈，被网民调侃是“史上最短”的退圈艺人。

张智霖、袁咏仪及儿子张慕童一家3口。（互联网）

儿子说错话，父母出来扛的还有袁咏仪及张智霖。

去年底，15岁的“魔童”张慕童在社媒IG回应网民的提问，有网民用英文问他“Are you in China now？”（你目前在中国吗）时，他回答“No not right now”（不，目前不在），并晒出一张香港海港的背景照。没想到此言论却被网民截图并转发到微博，质疑他的政治立场，引发网民热议，甚至将“港独”标签贴在张慕童身上。

袁咏仪凌晨回应儿子的失言。（互联网）

袁咏仪吓得第一时间跳出来，凌晨在微博发文道歉并澄清，儿子社媒因为英语用语，不严谨的用词造成误解，他们及时发现问题、立刻纠正了儿子。她强调，“我们一家爱国爱港，支持一个中国，这是毋庸置疑的事实”，并指会做身为中国人应做的事，不会做的一定不会做。张智霖随后点赞该贴文。

陈建州：亲爱的，麻烦了！

范玮琪及陈建州。（互联网）

上有父母、下有儿女，明星夫妻更是要为另一半的发言而负责。

2020年初，冠病疫情升温，台湾行政院长苏贞昌宣布台湾禁止出口口罩1个月，每人出境限制带5盒口罩，以应付内需。歌手范玮琪（范范）疑似用私人脸书帐号爆粗痛批苏：“这是一件多么低俗、没人格的臭流氓行为。”甚至还以“狗官”称呼对方。范玮琪之后证实她在社媒上的失言并道歉：“我为我在脸书上带有情绪性的字眼感到非常抱歉。”

范玮琪在社媒用私人账号的发言引起轩然大波。（互联网）

口罩事件引起轩然大波，重创范范的形象与人气。尽管她之后两度透过社媒道歉，但网民仍不买账。范范的老公陈建州（黑人）2度跳出来护妻，先夸她认错是高尚的勇气，反再激起台湾民众怒火。黑人后来又转发赖清德新闻，遭网民怒斥利用标题带风向，试图替范范洗白，酸他是“提油救火”，救妻不成反害妻。

面对排山倒海的骂声，黑人发声，“谢谢大家的批评和指教，虽然这个过程不容易……但还是觉得非常的感恩！”另外，他当时也透过经纪人表示会先全面停工，陪伴范范与家人渡过口罩事件难关。有传他还用尽人脉，找上小学旧识何志伟，希望何能帮忙联络苏贞昌，表达范范想当面道歉的意愿。