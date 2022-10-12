中国富婆自资拍剧当女一 突控前经纪人诈骗

（北京讯）中国富婆刘芊萤出资拍古装剧《凤鸣笙箫箫》自己演女主角，还找来24岁的鲜肉演员王轩搭档，在网上倍受讨论。她近日在社媒上控诉，她的前经纪人诈骗她数百万人民币，告诉她“新人要投资戏剧才能拍戏”，但她投资后却没有拍到戏，钱也不退回来，让她气炸提告前经纪人。

她也强调被诈骗的不是《凤》这部剧，该剧已经杀青并进入后期制作。

刘芊萤外传是金融业公司高阶主管，砸钱出资兼主演古装剧，男主角是24岁的王轩，曾在《且试天下》扮演杨洋的部下“任穿雨”。另一个男主角是选秀节目《青春有你3》的周峻宇。剧集描述酒楼老板凤倾羽邂逅会算命的小神婆陆芸笙，两人联手解开悬疑事件的冒险故事。

刘芊萤一直有明星梦，早于2020年以歌手身分进军乐坛，刘芊萤跟王轩合照充满母子恋的感觉，王轩更被网民嘲笑“表情生硬”“生无可恋”。

带资进组的刘芊萤知道网民的评论，但无阻她一心追梦。她说：“相对于大家称呼我富二代、小富婆，我更喜欢创一代的头衔！作为艺人应该成为大众表率，积极努力！我通过自身的努力实现财富自由，选择遵从自己内心的想法。虽然我还是一个新人，演技稚嫩，但我会付出百分之二百的努力，珍惜每一个机会。”

对于外貌被网民批评，她也有一番觉悟：“这些天感谢大家的关注，部分人觉得我又老又丑也没有演技，我一点也没有不开心，反而很感激大家提出中肯的建议，我会更加努力地呈现出好的作品给大家！努力做一个积极乐观的女生！”

她她8日发出视频，晒出法院传票和起诉书，透露自己被前经纪人利用，故意诈骗她对演艺圈不瞭解，说服她带资入剧组，才有角色可以拍戏。最后她一部戏都没拍成，对方却不还她钱，因此她也已提出告诉。她也透露因为前经纪人将她的个人隐私泄露给第三方，遭法院判赔人民币1万4000新元。

她无奈地说：“我只是一个勇敢追梦、热爱表演的女孩，我不知道我做错了什么，我只是希望成为一名优秀的演员。”