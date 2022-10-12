首拍广告 黄长俊与辉哥唱跳

装修房子造就广告机缘，人气街头歌手黄长俊首拍广告，携手辉哥程旭辉载歌载舞！

黄长俊今年3月因遭前女友指控，丑闻缠身，才刚露出曙光的事业一度陷入低潮，令他一度沉寂人前，取消表演。但扫除阴霾之后，他重新出发，积极演出，除了从街头唱进戏院，也作首次尝试，他接拍AN Digital Lock广告，不但创作广告歌，还与辉哥载歌载舞。

黄长俊星期二（10月11日）接受《新明日报》访问时语气兴奋，对广告片效果很满意，这是他首次接拍广告，广告还是在疫情期间接下的。

“当时正在装修我的房子，装修商曾在婚礼上看过我唱歌，欣赏我的音乐，为我家安装智能数码门锁配备，也开启了第一次广告合作的缘分。”

广告片最有趣的地方是找来辉哥程旭辉搭档黄长俊。

广告短片以一名头发花白的安娣以福建话开口问：“阿辉，有锁门吗？”辉哥回说“锁了”，安娣不放心再问，辉哥略为不耐烦，回说安娣：“都跟你说锁了！”

这时轻快的音乐响起，画面浮现黄长俊的身影，唱着“Lock it，Lock it，安娣安心就代表全家安心……”

舞曲节奏略带韩风，穿插辉哥以福建说唱，非常“洗脑”。

长俊说，这首歌曲仅花了一两天时间创作。

创作广告歌，揉合舞曲并入搞笑元素，长俊喜见出来的效果还挺酷，“最重要的是能朗朗上口。”

与辉哥合拍广告印象如何？

“辉哥很有趣、也很专业，辉哥一到就能弄热拍摄气氛，一切还好。”

这名街头歌手也因广告展现“舞”艺，他自嘲“同手同脚”，但跳起舞来有板有眼。

明年1月办演唱会

拍了广告，接下来会否接拍电视剧、当综艺节目主持？

“我不排斥尝试不同的事物，毕竟那会很好玩，如果真有机会（主持、拍戏）啦，希望有经验丰富的人可以提点我，我会努力学习！”

长俊透露明年1月初会开两场室内演唱会，时间与地点待定，记者建议他将励志心路拍成微电影，长俊直说：“好主意、能启发年轻人凡事不要放弃，希望到时真能拍我人生第一部微电影，在演唱会上播放！”

“平常心看待”负面新闻

黄长俊的表演震撼广大群众，是因为这名街头歌者表演，曾吸引数千人潮，仿如开小型演唱会。

但因前女友的指控而导致的负面舆论，曾令他形象受挫，演出时人潮减少，会否因此影响他的事业与心情？

“影不影响事业，答案由不得我来决定，我只能抱平常心，感恩继续支持我的观众。”长俊的语气很豁达，他告诉记者，在14年的音乐道路上，他早学会了什么是平常心。

观赏人潮减少 事业有起落 支持者仍多

被问起街头观赏人潮减少，长俊分析，人潮是需要累积的，必须持续唱，才能有固定支持者，当初也从寥寥数人开始唱，“我曾经停了三个月，人潮也受天气、演出时间影响，最近一次因为下雨也影响人潮，我还在最后一分钟通知粉丝不必来了，但后来见到人潮还是有四五百，我知道他们一直还在，信心也回来了。”捧场粉丝甚至有不少来自马国。

“你要相信事业有起有落，低落时须懂得面对、再攀升时再去好好感受，我在街头唱歌，也会想会不会是我唱的最后一天？我的人气，也绝对不是我说了算。”

长俊透露，正因为他出发再唱，感恩支持者仍有不少，他将在年底推出新专辑，专辑收录五六首歌曲，为明年一月的演唱会增加歌单。