“2022热搜排行榜” 肖战险胜王鹤棣 2大女星落选内情曝

（北京讯）日前，中国百度搜索引擎释出“2022年部分演员剧播期间百度指数日均值”排行榜，以每日搜索艺人次数多寡进行排名。顶流男神肖战以《余生，请多指教》拿下冠军，紧追在后的是以《苍兰诀》成为2022年大黑马的王鹤棣。顶流女神刘亦菲靠着《梦华录》创下12.5万笔搜索次数排名第3。第4名则是《开端》的赵今麦，之后为《猎罪图鉴》的檀健次。

不过同样有作品且位居顶流的杨紫、迪丽热巴却都未上榜，引发粉丝炮轰榜单不公。另一位顶流赵丽颖，以及资历较深的高圆圆、周迅都在十名外，也受到热议。

排行榜共列出35名艺人，同样是暑假档大制作的《星汉灿烂‧月升沧海》主角赵露思、吴磊，分别登上第6名及第8名，第7名则是《开端》的新生代男神白敬亭；第9名是《梦华录》的陈晓、第10名为《警察荣誉》的白鹿。

他们为何入选？

肖战上半年曝光度满满，有主旋律大作《王牌部队》以及和杨紫合作的都市爱情剧《余生，请多指教》，但百度指数排行榜仅以热度最高的《余》来计算。剧中他饰演钢铁直男医生，和杨紫饰演的女大学生面临工作、生活等挫折，双方透过爱情获得救赎。他的帅气加上角色追爱手法太甜，让他靠着《余》创下百度日均逾13万笔的搜寻指数。

排行榜上35个明星。（互联网）

王鹤棣主演的《苍兰诀》评价低开高走，甚至翻身成为暑假档剧王。他饰演的武功高手起初冷酷无情，但在虞书欣饰演的天界仙女身上明白了何谓爱情，二人由此展开了一段甜虐交织的感情。加上二人还有互换灵魂的有趣桥段，角色诠释上挑战不小，登上排行榜第2名，让大批粉丝夸赞实至名归。

第3名的刘亦菲，久违地接演了古装剧《梦华录》，和陈晓缔造出超高CP感，二人剧里谈情说爱火花四射。她的角色勇敢果断、不向命运低头，更拯救好姐妹远离渣男，最终不仅收获了爱情，事业上也有一番成就。

他们为何落选？

王鹤棣上了榜，同剧女主角虞书欣虽然声势大涨，榜单上却不见她的名字。同样的，肖战靠《余》夺得冠军，但女主角杨紫却没能上榜。她今年暑假和成毅合作的另外一部仙侠剧《沉香如屑‧沉香重华》，一样人气不低，2人却都双双落榜。除此之外，迪丽热巴和任嘉伦主演的《与君初相识‧恰似故人归》，播出时热度相当高，但迪丽热巴却没上榜，任嘉伦反倒以消防剧《蓝焰突击》成为第15名。

网民指出，明星没上榜的原因一般有二。其一是实力不够，但在顶流杨紫、迪丽热巴、成毅等人身上，似乎不太可能；另一原因是粉丝在各项数据上灌水太严重，导致艺人被踢出名单，却也让这些艺人的粉丝不满，怒轰榜单不公。