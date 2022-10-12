忆求子辛酸产后抑郁 林志玲哭了：有件事做不到

（台北讯）林志玲婚后重心放在家庭生活，定居在东京，淡出娱乐圈2年鲜少露面，她星期三（12日）出席品牌代言记者会，和主持人黄子佼谈起求子辛酸，当众哭了。

她坦言产后确实有经过一段低潮期，“包括身体还没复原、心情低落，应该就是大家说的抑郁”，感谢身边有老公的陪伴与支持。忆起之前求子，不惜打针吃药的辛苦过程，她也哽咽说：“我也是经历过非常多的努力，超过10几次”。

林志玲坦言过去个性较好强，不过育儿这件事情没办法一个人完成，一定要找到心灵上的支持与后盾，这时候老公非常重要。“每天晚上睡前我们会牵手祷告，我也会告诉他我今天遇到的状况，力不从心跟有点沮丧。他透过这样会去了解，生活就会一起成长、改变和进步，对夫妻来说也是非常好的沟通。”

得知她想去泡温泉放松，丈夫黑泽良平（Akira）在他们结婚纪念日，特别安排2天1夜的温泉之旅，“当了妈妈可能连洗澡时间都缩短，不会去享受泡澡，那天我记得我去泡汤，他就帮我顾宝宝。”

高龄47岁得子的她，也希望给大家信心，“我从来没有放弃过，也相信有一天奇迹会发生，所以我希望所有的女性朋友，也许很多单身、未婚的，你可能很茫然，也许有一些到现在还是高龄、一直想要尝试，还没有办法做到的……我觉得我也是经过非常非常多努力，超过10几次尝试，所以不要放弃，有信念，还有照顾好自己身体很重要，提早照顾好自己的身体。”说着她先是红了眼眶，最后忍不住落泪，更再次喊话：“有很多妈妈都会面临，这是现在社会普遍会存在的问题，再辛苦，它一定会过的！”

下一胎？“没办法！”

她也非常珍惜小孩每个成长过程。在日本没有特别请保姆，她会亲手做副食品，“怕外面卖的会有化学调味，用心做这些也很有成就感。”更不忘大赞老公是好帮手，“没有谁在什么事情上是一定的担当，队友就是接力吧，没办法好好吃饭的话，就你先吃，吃完再我吃。”

夫妻俩都是新手，所以“每一天我们都是一起学习，互相照顾和体谅。”林志玲没时间吃饭的话，丈夫会帮她下厨；半夜孩子哭时，林志玲体谅他白天要上班，就会起床哄孩子。“两个人在一起，每天都可以找到小点滴让你觉得有幸福感。”

至于当妈妈最大的挑战，林志玲说是长期睡眠不足，每天生活会被打乱。“把所有心思放在孩子身上，都是用很琐碎的时间做自己的事，不过自己觉得睡眠调整好了以后，每天就有好的体力和精神去面对，要把自己照顾好才能照顾别人。”

她说刚开始觉得，一边照顾小宝宝，还要一边把身体养回来，常常有一点力不从心的感觉，“但一定要告诉自己有一天很快就会过去了。”

被问到有没有二胎的计画？林志玲说：“我没有办法办到，身体会告诉你，我应该尽了所有该有的努力，获得奇迹的生命，感谢还是感谢。”