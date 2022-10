韩国女星孔晓振4月认爱小10岁男友吴凯文,两人12日(美国时间11日)举办非公开婚礼,仅邀请家人与亲近好友出席。婚礼结束后,公司证实“夫妻俩在双方亲人、好友的祝福之下,迈开人生珍贵的第一步了。”声明维持孔晓振一贯的低调、神秘风格,未提婚礼的细节。

孔晓振的婚礼保密到家,就连在场的好友郑丽媛、严志媛IG也没有贴出相关照片与影片,唯独她11日清晨在IG贴出婚纱的一角,只见她穿着薄透婚纱,一双长直美腿若隐若现,旁边还摆着一双运动鞋,地点似乎在房间内,正为婚礼做准备,同时告白挚爱凯文“My one and only, I'm ready!(我的唯一,我准备好了)”,成为此次婚礼唯一的彩蛋。