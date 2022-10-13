流浪之月 Wandering（M18）

娱乐性★★★／艺术性★★☆

故事：独居孤僻的大学生佐伯文（松坂桃李饰）收留了无家可归的10岁少女家内更纱（白鸟玉季饰）。各自背负创伤的两人，在文的寓所度过无忧无虑的时光。两个月后，文因诱拐更纱的罪名遭拘捕。从此背负着“被害女童”与“萝莉控”烙印的更纱（广濑铃饰）和文于15年后再次相遇……

短评：改编自日本作家凪良汐的畅销同名小说，导演是日本韩裔李相日。导演的前作《恶人》《怒》挖掘社会和人性的千疮百孔。这部也不例外，用柔美的画风嘲讽世人不明就里，乱下定论，急着同情“被害者”及排挤“加害者”，无形中将两个可怜人边缘化。

松坂桃李和广濑铃的搭配不错。松坂桃李用安静与压抑式的演出令我感到阵阵心酸。横滨流星扮演有控制欲的暴力男友，角色很“不偶像”有突破。我是咖啡爱好者，片中松坂桃李经营的夜间咖啡馆与菜单上的“一号”黑咖啡让我很心动。（日语对白，附中英字幕）

渔人知音众乐乐 Fisherman's Friends:One and All（PG）

期待指数★★☆

《渔人知音众乐乐》根据真实故事改编。（片商提供）

故事：2019年电影《渔民的朋友》的续集，根据真实故事改编。一群渔夫好友组成“浮标乐队”，首张专辑登上畅销榜，一年后，团员面对人生起落和成名诱惑，友情备受考验。乐队的第二张专辑可否顺利推出？团员有望登上梦想的舞台吗？（英语对白，附中英字幕）