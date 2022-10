10月6日至9日票房排名

①幸福入场券(Ticket To Paradise)

②危笑(Smile)

③阿凡达(Avatar Re-release)

④DC超级宠物军团(DC League of Super-Pets)

⑤阿姆斯特丹(Amsterdam)

⑥机密同盟2(Confidential Assignment 2: International)

⑦恶魔入侵(Don't Look At The Demon)

⑧戏外追凶(See How They Run)

⑨神探伽俐略:沉默的游行(Silent Parade)

⑩别担心亲爱的(Don't Worry Darling)