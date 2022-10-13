“我刚结婚了！” 孔晓振首晒新婚合照

（韩国讯）晒出小十岁老公亲吻自己戴上婚戒的无名指美照，42岁孔晓振宣布自己：Just married（我刚结婚了）！

韩国“收视女王”孔晓振与32岁韩裔美籍歌手凯文吴（Kevin Oh）交往2年，10月12日在男方家乡纽约举行婚礼。新婚的孔晓振先是在婚礼当天于自己的Instagram（IG）分享一张下半身着白纱的照片，披露待嫁心情“我的唯一，我已准备好”，完婚后在13日分享与老公的首张“合照”。

难得的合照中，两人戴上婚戒和一对情侣表的双手紧握着，新郎亲吻孔晓振的无名指，新娘则露出灿烂的微笑，嫁人的幸福难掩。

孔晓振与交往两年的32岁创作歌手凯文吴结婚。（互联网）

孔晓振低调完婚，不少圈中朋友通过IG献上祝福。与金宇彬感情稳定的申敏儿在孔晓振的新婚照留下四颗爱心表示祝福，与郑敬淏爱情长跑多年的秀英（少女时代成员）也留言：“姐姐，非常非常恭喜你。我把满满的心意与祝福传送到美国。”

虽然一对新人已表示张婚礼不公开，但社交媒体上，仍可见到场宾客分享的现场点滴，包括看起来像是在庭园搭起的帐篷会场，一对新人的日常合照、缀有“MR & MRS（夫妇）”字样的甜甜圈，可见婚礼洋溢着满满幸福氛围。

受邀出席孔晓振与凯文吴婚礼的宾客分享婚礼现场照。（互联网）

新婚的凯文吴双喜临门，婚后首个IG发文预告自己将有新作推出，爱情事业两得意。他的经纪公司“tcask娱乐”已证实，他将在11月中推出新专辑。