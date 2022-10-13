包娜娜爱烹饪跳舞 幼子傅英豪谈母近况

70年代当红歌星包娜娜淡出歌坛多年，儿子傅英豪说，母亲这些年热衷烹饪和国标舞。

包娜娜近年喜欢研究食谱。（档案照）

傅英豪是本地企业家傅春安和包娜娜的幼子，去年8月，他引进大白兔冰淇淋掀起热潮，社交媒体纷纷推广，让它瞬间成了热搜食品。

实际上，傅英豪遗传了母亲的音乐天赋，从小就对音乐和表演有着浓厚的兴趣，曾以傅宇昊的艺名在2000年初，先后参加了香港英皇“全球华人歌唱比赛”、台湾“超级星光大道”和“明日之星”，在2010年获得一纸合约，隔年推出首张个人专辑《好的爱》，后在台湾发展。

日前，傅英豪接受《新明日报》访问时坦言，母亲其实很反对他进入娱乐圈，“毕竟妈妈走过这条路，她担心很辛苦，希望我别走这条路。”

他也说，顶着母亲的光环，自己唱歌是有压力。

问他包娜娜是个怎样的母亲？

傅英豪说，母亲是个慈母，不曾责骂他们兄弟俩。

包娜娜久未露面，相信不少读者对她十分挂念，记者于是向傅英豪打听她的近况，他说，母亲淡出娱乐圈多年，已经很少在媒体前曝光，“这些年来她喜欢上国标舞，也参加过一些国标舞的比赛得过奖，再来大部分时间都在家研究食谱，烹煮菜肴给家人吃。”

傅英豪说，母亲有许多拿手好菜，像XO辣椒、台式肉粽、红豆年糕等。他计划明年或推出母亲的食谱。

问他是否可以牵线让记者访问包娜娜？

他笑着婉拒：“母亲这些年已经淡出娱乐圈，像雪梅姐管雪梅也曾找过她几次，但她都拒绝访问。”

转型从商引进美食

傅英豪除了曾当歌手在台湾发展，也创办了豪艺制作有限公司来制作音乐及活动，2017年离开台湾后因新工作机遇到上海，并在那里生活了三年。

他说，在那三年他参与了上海城市品牌项目，也为当地制作许多视频和宣传片，也曾和欧美电影制作人合作，后因疫情暴发而暂时中断，2019年年底他决定搬回新加坡，花多点时间陪伴家人。

尽管如此，傅英豪依然为事业冲刺，初期为卫生部等机构提供医用口罩，也筹办了“爱你，爱我”新加坡仁慈医院线上慈善音乐会，更进军饮食业把众人熟悉的大白兔冰淇淋、韩国济州特产丑橘、阳澄湖大闸蟹等美食引进新加坡。

问他成为生意人之后，父亲傅春安怎么看？

傅英豪说，父亲会给他一些提点，而自己也会向商场上的一些前辈请教，从中向他们学习。