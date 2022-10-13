84岁琼瑶最怕失智 医生警告她别玩脸书

（台北讯）今年3月搬出居住40年的“可园”的知名作家琼瑶近年生活低调，甚少在媒体曝光，星期三（10月12日）她和孙女陈可嘉一同出席园区三年庆，造势《多少秘密在其中：琼瑶的拼图世界，可园的片片情深》展览，聊及近况，琼瑶说她现在最怕失智，医生也警告她最好不要再用脸书，怕伤及眼睛。

难得露脸，琼瑶在接受台湾媒体访问时说，自己的身体一切安好，只是有些过敏，她也坦言因为已故丈夫平鑫涛关系，很怕自己失智。

平鑫涛于2015年罹患血管性失智症之后中风卧床。

琼瑶也说自己的眼睛不好，所以，医生叫她不要玩脸书（前称面簿），“年龄关系已经会退化了。”

明年《窗外》出版60年 拟纪念展

提及年前被平鑫涛儿女对她各种攻击，琼瑶说都是谎言，“我都默默承受。人生就是这样，面对生老病死，本就是大事，所以我现在离开可园也好，就是一种放下。我对自己的期望就是放下，快乐才是最重要的，不是金钱利禄和名誉，真正觉得生命有意义就是快乐。”

明年是《窗外》出版60年，琼瑶说身旁的人已在策划纪念展；至于之后有没有写剧本的计划？她答“我没有那个能力了”，她说过去写剧本没有助理，都是自己一个字一个字写，“那根本不是人过的日子”。

如今她迷上摄影，主要拍风景，像是新家的夕阳、海岸，偶尔自拍，笑说：“滤镜的效果让我颇安慰。”

欣赏林青霞 老来习写作

琼瑶和林青霞一直保持联络，透露林青霞将写小说。

林青霞因拍《窗外》一炮而红，之后也演出多部琼瑶的电影，琼瑶说多年来和林青霞都一直保持联络，她说很欣赏林青霞：“在影视圈那么高峰，创造那么多奇迹，当她老了，她开始学习另一样东西，就是写作，这是很不容易的！最初我看她传来的文章指出一些缺点，后来就没有了。”她还提到林青霞最近就很想写小说。