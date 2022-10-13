娱乐吃瓜：女神爱谐星 李亚男为王祖蓝抛下一切 刘子绚看准老公是潜力股

有趣的灵魂胜过好看的外在！香港艺人李亚男近日受邀上老公王祖蓝的节目《有个闺密叫祖蓝》，透露当年不顾家人反对，为了男方抛下一切从加拿大回港。大家眼中的谐星王祖蓝是如何虏获女神的心？除了他，本地艺人田铭耀、日本搞笑艺人山里亮太、台湾的无尊和陈大天都把女神追到手，他们的魅力何在？

王祖蓝善良可爱让李亚男义无反顾

李亚男在《有个闺密叫祖蓝》节目中透露，当年因为家人的反对，曾忍痛与王祖蓝分手并飞回加拿大，但最终因按捺不住对祖蓝的思念，于是写了封信给家人，然后抛下一切飞回香港寻找幸福。两人后来复合，并在2015年结婚，目前育有两个女儿，家庭幸福美满。

两人的情路其实是一波三折的，“华裔小姐”选美赛出身的李亚男长得高又漂亮，不但家境优渥，学历也很出彩，两人无论身高、长相或背景都不般配，恋情不被看好，女方家人更是反对。

王祖蓝曾说，当年至少打败超过五个竞争对手（据说还包括郑嘉颖）才赢得美人归，坦言因为觉得李亚男是好女孩，好到他不怕丢脸地展开追求。

两人刚认识时，王祖蓝只是TVB儿童台的一个小主持，李亚男刚刚选完华裔小姐，在最年轻漂亮的时候加入电视台。李亚男曾在访问中说，当时身边很多男生，都带着目的接近她，只有和王祖蓝的交往很单纯。

她觉得王祖蓝很善良、很可爱、没有攻击性，“他跟一般男生不同，跟他相处很开心。”李亚男因此主动跟王祖蓝亲近，但一开始并不觉得王祖蓝会爱上自己，两人日久生情才开始谈恋爱。

李亚男曾经被问及为什么喜欢王祖蓝，她说：“他有责任感、很爱我、对我很好、对我身边人也很好。”她坦言起初接受不了两人身高的距离，但相处之后发现王祖蓝人好，外表因此变得不重要。

王祖蓝和李亚男婚后育有两个女儿。（互联网）

田铭耀体贴细心打动刘子绚

在“公主”刘子绚眼中，老公田铭耀是“潜力股”，迟早会“涨价”。

一个是女神级花旦，一个是搞笑艺人，本来风马牛不相及的两人竟擦出爱的火花。一开始人们关注的，始终是他们的外表、高度和成就差距，但田铭耀的细心体贴让女神动了心。

两人刚认识的时候某次一起出席饭局，刘子绚因为喝了酒头痛，让田铭耀很不放心，确定刘子绚没事才放心让她回家，小小举动让女神感觉很窝心，觉得他是个暖男。

刘子绚曾在访问中透露欣赏老公为人认真、单纯、有担待，“他是个很会照顾人的人，对朋友也很体贴，会设身处地替别人着想，有他在的场合气氛一定很好。”

她坦承会有人在她面前说田铭耀长得比较矮，但她不当一回事，也有影迷反对他们交往，认为田铭耀长得不够帅也不够高，但刘子绚坚定地说：“不管你跟谁在一起，反对的人都会找到理由反对的。”婚前不被看好，但刘子绚并没有动摇：“我常替他委屈，我告诉他，别人怎么看并不重要，重要是我怎么看他。”

两人在2017年结婚，他们当时在婚礼上发表爱的宣言，内容甜蜜爆表十分感人。田铭耀感谢刘子绚“包容”他的高度，也承诺会天天爱老婆，刘子绚则说：“自从跟我在一起之后，你听过了这辈子最难听的话，还好你的心很大，你把一切都包容下来了……谢谢你的坚持和不放弃，我才有这个机会当你的妻子。每个人都说你很幸运，遇见我。可是他们都不知道幸运的那个其实是我。是你让我知道被疼爱，被呵护原来是一件那么美好的事！”

如今两人携手走过五年的幸福婚姻生活，用时间证明了对彼此的爱，也证明了真爱胜于一切的道理。

刘子绚欣赏老公田铭耀的认真和体贴。（取自IG）

山里亮太温柔虏获苍井优

日本女神苍井优与搞笑组合“南海甜心”成员山里亮太2019年6月5日在东京召开记者会，宣布提交了结婚申请书，让万千男粉丝心都碎了。关于决定结婚的理由，苍井优当时回答：“和他在一起总能让我发笑，金钱观也很相似，他还会记得好好地把冰箱门关上……而且很温柔。”

苍井优是日剧女神，山里亮太则是连续三年拿下“最丑艺人冠军”的搞笑团体“南海糖果”成员。苍井优在拍摄《扶桑花女孩》时和“南海糖果”另一成员山崎静代变成好朋友，在对方介绍下认识山里亮太，两人拍拖短短一个多月就决定闪婚。

谈到另一半，苍井优说：“我很尊敬他工作时的样子。我是个非常懒惰的人，在工作中也会怠惰，看到山里的样子，我会反思自己，并能鼓起勇气。我觉得他是那种没有工作就活不下去的人，我想尽自己所能支持亮太，这就是我想与他共度一生的原因。”

两人婚后三年报喜讯，怀孕期间苍井优被杂志拍到和老公上街的照片，她边走边笑满脸幸福藏不住，今年8月两人迎来女儿的诞生，一家三口幸福美满。

苍井优被拍到和老公山里亮太逛街，脸上的幸福藏不住。（互联网）

无尊靠才华赢得美人心

台湾搞笑艺人无尊（谢骏毅）2021年大方认爱宅男女神阿喜（林育品），称对方是他见过最好的女人，阿喜受则大赞男友有才华有礼貌，更说“不可能有人对我这么好”。

无尊擅长模仿，也经常在节目搞怪甚至反串女人，显眼的牙龈更是他的招牌，但票选宅男女神出道的阿喜并不在意，还霸气地维护男友：“人只要干净就好，没有一定要外在怎么样”。她赞男方很有责任感而且非常孝顺，至于反串，她也力挺：“我觉得他的女装扮相已经快要比我漂亮”，护爱之情不言而喻。

无尊以自创的反串角色“珍珍”闯出名堂。（互联网）

外界调侃这一对是“美女与野兽”的组合，但无尊很争气，不但在演艺圈努力奋斗，所投资手摇饮“无饮”开枝散叶已有16家分店，最近反过来成厂商代表，拿近百万台币置入吴宗宪的节目《综艺玩很大》，让大家看到他搞笑以外的生意头脑，也让女友脸上有光。

阿喜（右图）被无尊的才华和个性吸引。（互联网）

陈大天的善良积极融化女友

女模刘朴拥有个性的脸孔及高挑身材，除了在舞台剧和MV及广告中能见到她的身影，与艺人“小虾”陈大天的恋情也受到瞩目。

陈大天某次去看舞台剧，对在台上客串演出不到30秒的刘扑一见钟情，马上在节目册上找她的名字，之后关注她的Instagram账号，成了头号粉丝。

刘朴外型亮眼，陈大天则是谐星出身，但刘朴说：“以前喜欢的男生都是又高又帅有才华，但这种很容易就是渣男。”虽然陈大天不是帅哥，但刘朴坦言年纪渐长，合不合得来比外表重要，“帅哥也会变老啊！”

究竟她是被陈大天的哪一点打动？刘朴透露：“他其实很细心，心思比我细，很会察言观色，甚至我的一些小动作和说话的语气。”男友的贴心也让她感动，即使通告之间仅有两个小时的空档，陈大天也愿意去见女友一面或送她回家，从不嫌累。

刘朴透露自己起初对陈大天也有顾虑，“以前没接触过演艺圈的人，担心会不会很复杂。”，但陈大天的善良和积极融化了她，“他虽然在圈子很久，但还是很单纯很善良”。陈大天对工作的积极与企图心也影响了她。

此外，陈大天尊重刘朴不能过夜的家规，让爱女心切的刘爸爸首肯这段恋情。陈大天第一次见女友的家人就当场90度鞠躬打招呼，让刘爸爸觉得他有礼貌，也放下心，让女儿和他交往。