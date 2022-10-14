“五坚情”新加坡首办签名会 粉丝挤爆商场

久违的签名会现场！（快点击视频观看！）

台湾人气团体“五坚情”W0LF(S)将于星期五（10月14日）首度在新加坡开唱。宠粉的他们特别抽出时间在演唱会前与粉丝们见面，星期三（10月12日）晚上于PLQ商场举行了签名会。签名会吸引了大批的坚果（粉丝名称）出席，甚至有粉丝早上6时30分就开始排队，只为了近距离见偶像一面。

尽管必须全程戴着口罩，不能握手也不能合影，粉丝们的热情却丝毫不减。演唱会主办方CK Star娱乐透露，签名会吸引了约2千名围观人潮。小赖一上台就惹笑粉丝，“一开始的人比较少我们还有点担心，没想到签名会开始的1小时前变好多人，比夜店还多人，前几天我一个人去夜店玩，真的人很少！”伟晋也分享自己的惊喜的心情，“本来还想说（签名会）后面可以排行程，应该签蛮快的，结果天啊怎么会这么多人，我们一定帮你们签到完为止！”

“五坚情”成员（左起）赖晏驹、陈零九、邱锋泽、娄峻硕及黄伟晋与本地媒体见面。（谢智扬摄）

签名会前，五坚情也在文华东方酒店与本地媒体见面。新加坡作为“Moon Landing月面着陆”海外巡演的第一站，成员们都非常兴奋。团长邱锋泽是新加坡人，这次回家开唱也充当起团员们的导游，不仅包吃包玩，甚至自己开车接送。如此尽心尽力的导游却被娄峻硕爆料：“他当司机的时候，我们还要帮他导航！”

签名会现场的“坚果们”有多热情？是什么让娄峻硕调侃问说新加坡演唱会“还能不能退票”？赶紧点击视频！