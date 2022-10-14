演唱会上“突击检查” SEVENTEEN考验粉丝临场反应

有劲歌热舞、也有逗趣互动，SEVENTEEN演唱会犹如置身嘉年华，粉丝们“累”却快乐着！

韩国人气男团SEVENTEEN星期四（10月14日）晚上来新举办“SEVENTEEN’s WORLD TOUR [BE THE SUN] – SINGAPORE”演唱会，1万名“CARAT”（粉丝名称）共襄盛举，齐聚新加坡室内体育馆一睹这13名成员的魅力。

SEVENTEEN开唱气势十足，现场随即嗨翻天。（PLEDIS Entertainment提供）

SEVENTEEN在台上卖力表演，CARAT们在台下更是给予热情回应。成员人数众多却以“惊人的刀群舞”实力为名的偶像，也有着非一般的粉丝。演唱会的开始，SEVENTEEN就现场教学，让粉丝们一起比出应援动作。成员Dino更化身“严师”，现场指正粉丝们的动作，非常搞笑。

偶像们还会“突击测验”，随口唱一句歌曲，粉丝们都能够无缝接轨继续唱下去或来一段舞蹈。最值得一提的是，还有粉丝“PK”偶像，举着“唱得比胜宽好”的牌子直接挑战主唱。偶像与粉丝“相爱相杀”的互动，可爱又有趣。

SEVENTEEN分成（上至下）Performance（表演）、Vocal（歌唱）及Hiphop（嘻哈）小分队呈现出多样的氛围感。（PLEDIS Entertainment提供）

诚意十足的SEVENTEEN在近3小时的表演中演唱了21首歌，一开场就以“HOT”“March”“HIT”“Rock with you”等舞曲炒热现场气氛。随后Performance（表演）、Vocal（歌唱）及Hiphop（嘻哈）小分队接连上阵。从魅惑性感到温暖抒情、再到嗨翻天的派对氛围，SEVENTEEN小分队各司其职，提供粉丝们顶级的舞台享宴。紧接着的热门舞曲“Mansae”“Left&Right”“Very Nice”更是将演唱会推向高潮。

成员们在演唱会结束时也真情流露表达对粉丝的感谢。其中来自中国的成员The8和Jun也用中文谢谢粉丝。Jun感性地分享自己上台前在后台看到有许多自己喜欢的华语歌手在这里表演过，“多亏有你们（粉丝），我们才能和那些前辈们一样站在这里。”

新加坡是SEVENTEEN此次巡演东南亚的最后一站，他们接下来将前往日本开唱。