冯剑平首次得金曲奖： 手握奖座仍觉不真实

今年7月2日举行的第33届台湾金曲奖，本地天后蔡健雅以“Depart”专辑夺下四个奖项，包括创下共拥四个歌后奖座的纪录，还连夺最佳华语专辑和年度专辑，可说是新加坡的骄傲。另一个奖项“最佳演唱录音专辑”中，也有两位本地音乐人与蔡健雅一起得奖，他们是何国杰（Ricky Ho）与冯剑平（Leonard Fong）。

何国杰曾以《赛德克·巴莱》获得金马奖“最佳原创电影音乐奖”，以及金曲奖“最佳演奏专辑制作人奖”，是华人音乐圈响当当的名字。冯剑平则是第一次得金曲奖，但他其实也在音乐圈打拼了20多年，与许多歌手合作过。

冯剑平接受《联合早报》访问时说：“这是我第一次入围金曲奖，第一次得奖，颁奖礼当天和太太看网上直播，真的很惊喜。这一届金曲奖有1544张专辑、2万721件作品参赛，要入围已经很难，要得奖更难。后来奖座送到我手中，我握着还是觉得不真实。”

最佳演唱录音专辑奖包含了专辑的录音、混音和母带后制。冯剑平参与了“Depart”专辑中两首歌曲“Bluebirds”和“Breakdown”的混音，这两首歌由何国杰编曲，冯剑平是在何国杰的牵线下参与混音。

跟林忆莲、陈奕迅、孙燕姿、林俊杰等大咖合作过

冯剑平与何国杰及蔡健雅其实认识多年。冯剑平分享说：“我1999年入行，一开始在风格录音室当录音师，和Ricky就是在那里认识。那时是唱片业的高峰期，很多海外歌手来新录音，我跟林忆莲、陈奕迅、梁咏琪、莫文蔚、陶喆都合作过，还有本地的孙燕姿、陈洁仪、林俊杰。蔡健雅的第一张英语专辑我也有参与，之后我们继续合作了《纪念》《双栖动物》《夜盲症》《无底洞》等歌曲。后来她搬到台湾，我们就少联络，加上她在台湾有自己的音乐团队，所以我们没有再合作。”

这次“Depart”专辑，蔡健雅邀何国杰编曲，何国杰与冯剑平曾合作电影和广告配乐，于是推荐冯剑平担任混音。冯剑平说：“很开心再和Tanya合作，她还是老样子。我很熟悉Ricky的编曲和Tanya的要求，所以混音过程挺快的。”

专注母带后制和混音工作

冯剑平现在和太太一起经营自己的工作室Horus Studio。他说：“现在不像当年有那么多歌手来新录音，所以不能靠录音维持生活，近10年我比较专注母带后制和混音工作，歌手只要把档案传给我，人不用过来。随着科技进步，现在也有很多歌手自己录音，但母带后制和混音还是需要专业技术和经验。我们以前录音是真的乐队、管弦乐、钢琴、吉他在演奏，现在虽然可以用电脑做出这些演奏效果，但录音师也因此少了接触实际演奏的经验和对音感的敏锐度，这在母带后制和混音是非常重要的。”

冯剑平坦承得奖后，接到了更多工作。他希望这个奖能对本地音乐人有着鼓励作用，也让大家知道本地除了有杰出的歌手、词曲作者和编曲人，也有出色的幕后技术工作者。