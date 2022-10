图片取自互联网

魔戒:力量之戒 Lord Of The Rings:The Rings Of Power

Amazon Prime Video收看

看过新西兰大导Peter Jackson(彼得杰克逊)所导的《魔戒》三部曲的观众,会有冲动想看影视串流平台Amazon Prime Video在今年9月初推出的超级重头剧《魔戒:力量之戒》(Lord Of The Rings: The Rings Of Power,以下简称《力》)。果真,此美剧在全球超过240个国家及地区同步播放时掀起观看热潮。亚马逊公布《魔戒:力量之戒》的观看数据,截至10月初,该剧的观看总用户数已突破1亿人。

这部剧未演已轰动,因为它的第一季制作费让人瞠目结舌,高达4.65亿美元(约6.7亿新元),比《魔戒》三部曲的总花费2.81亿美元(约4亿新元)还要高。外媒报道,《力》总花费估计超过10亿美元(约14亿新元),成为史上最贵剧集。各界都在关心用钱烧出来的《力》,造型与道具如何?特效震撼吗?影集的质感是不是顶级?

就制作层面,影集对得起亚马逊所花的成本,场景美轮美奂,画面恢弘,视觉特效惊叹。第一集开场的精灵住的海外仙境宛如世外桃源,年幼的凯兰崔尔(Galadriel)与精灵同伴在山区嬉游,搭配的旁白与字幕是:万物伊始,皆为无邪。曾经,世界如此年轻,天地间尚无日出,即便如此,世界仍然有光。

有光明,自然有黑暗。光明的开场之后,便是黑暗世界的来临。这部宏大美剧发生在J.R.R. Tolkien(托尔金)系列史诗的第二纪元,是《哈比人》和《魔戒》故事之前的3000多年,讲述“力量之戒”(20枚魔法戒指的统称)的起源。

《力》剧集始于相对和平的第二纪元初期,初代魔头魔苟斯企图征服中土,但被击败,他的仆从索隆幸存,暗中准备卷土重来。凯兰崔尔集结各方力量,追查索隆的踪迹,防止邪恶重新降临到中土。从迷雾山脉黑暗的深处,到精灵之都林顿宏伟的森林,激动人心的岛国努门诺尔……这些王国的角色将在奋战中留下传奇。

年轻版的精灵女王出击

电影版《魔戒》颜值最高的要属精灵族,大家都不会忘记Liv Tyler(丽芙泰勒)饰演的精灵公主、Orlando Bloom(奥兰多布鲁姆)饰演的精灵王子、Cate Blanchett(姬蒂班查)饰演的精灵女王,经过造型师的巧手,精灵们都仙气飘飘,美得像是从仙境里走出来。

电影版《魔戒》姬蒂班查饰演的精灵女王角色,就是《力》的年轻版凯兰崔尔,因为精灵种族不朽的设定,虽说是年轻版,年龄也超过上千岁了。精灵贵族凯兰崔尔当时还是强悍的女战士,由瑞典女星Morfydd Clark(莫菲德克拉克)饰演,曾演出《圣人莫德》(Saint Maud)等电影,她在《力》缺乏仙气,气质走硬朗路线,首集开始,为了替遭索隆杀害的哥哥复仇,就历经沧桑地率队翻山越岭,在中土追缉黑暗余党。

第一季介绍主要角色登场

《力》由三个导演合作,出生法国的Charlotte Brandstrom(夏洛特·布兰斯特罗姆)、亚裔叶伟恩,以及西班牙导演J.A. Bayona(胡安安东尼奥巴亚纳)。巴亚纳导两集,其他两人各三集,或许因此剧集叙事张力比较松散,故事不够荡气回肠。在豆瓣上,《魔戒》三部曲的评分全部超越9分,是经典神片。《力》第一季目前暂居6.9分,口碑还有一段差距。《力》的故事预计发展成五季,第一季花了不少篇幅引入角色及中土世界场景,或许之后当索隆现身,各方阵营团结起来对抗邪恶力量后,剧情会更加紧凑。

《力》根据托尔金的小说《魔戒》及其附录改编。《魔戒》伟大之处在于精彩的故事之中,有深刻的反思与人文关怀,让人思考过于强大的力量本身是不是邪恶?也反思人类的行为,希望世界变得更好。《力》第一季共8集,季终的第8集将于10月14日上线,第二季已在制作中,尚未宣布回归日期。

小毛病大问题11

8频道 晚上8.00

全球目前约有5000万人罹患肌少症,预计到2050年,全球老年肌少症患者将超过2亿人。在新加坡,约25%年长者患有肌少症。今晚节目要讨论:1、体重下降是肌少症症状?2、女性患肌少症的风险比较高?3、晒太阳可以治疗肌少症?

老屋新藏家(首播)

8频道 晚上10.30

时尚达人龙稚真对乌节路一带的老房子情有独钟,机缘巧合之下买了受保留的排屋。在她和设计师的巧手设计和打造下,百年老屋迎来了华丽的翻身。

红天机(首播)

U频道 晚上10.00

以朝鲜王朝为背景,讲述进入景福宫的美女画工红天机(金裕贞饰),和可以读懂天空和星座的盲眼观象监河览(安孝燮饰)及风流倜傥的亮明大君(孔明饰)之间的奇幻爱情故事。

怪兽与邓不利多的秘密 Fantastic Beasts:The Secrets Of Dumbledore

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

阿不思邓不利多教授(Jude Law饰)知道强大的葛林戴华德(Mads Mikkelsen饰)准备控制魔法世界,他委托奇兽饲育家纽特(Eddie Redmayne饰)与一群勇敢的巫师、女巫,外加一名麻瓜烘焙师,一同展开危险任务。众多新旧奇兽与葛林戴华德的追随者爆发冲突,随着任务越来越危险,邓不利多是否还能置身事外呢?

一点就到家 Coffee Or Tea

卫视电影台(星和Ch866) 晚上7.50

主演:彭昱畅、刘昊然、尹昉。三个性格不同的年轻人,从大城市回到云南千年古寨,机缘巧合下合伙发展电子商务,可是这个崭新构思与古寨显得格格不入,最后他们凭着干劲与真诚改变了所有人,开启了一段纯真且荒诞的创业旅程。