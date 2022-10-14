热爱演艺却被指“当小丑” 赖宇涵与父冷战六年

“龅牙姑”赖宇涵从小热爱演戏，一心想当演员，却被父亲指“当小丑”，父子俩因此冷战六年。

本地艺人赖宇涵（Jaspers）日前作客新传媒谈话节目《权听你说3》分享了他走过的一段心路历程，该节目星期四（10月13日）上线。

赖宇涵说或许因为观看《搞笑行动》、《环岛追追追》等节目，从小就爱发明星梦，希望有一天自己能进入演艺圈当艺人。他说：“看着电视就觉得这个四方盒子很梦幻，想要变成什么都可以，我又很喜欢扮鬼扮怪”。”

为实现梦想，Jaspers当兵到大学时期接受了一家艺人管理公司的培训长达五年，他“自豪”地说，同门的练习生有陈罗密欧、陈邦鋆和“Ah Boy”包尚泽（BunZ）。

为栽培全能艺人，Jaspers说所有的练习生都必须接受跳舞、唱歌、主持、演戏、报读新闻、看电影写评论，甚至健身的培训。

“每个星期五、星期六和星期天清晨6时半就得到体育场报到，先跑2.4公里、接着做伏地挺身，之后到泳池来回游20次，挨骂是家常便饭，下课回家还得写日记。”

后来，经纪公司突然倒闭，这时的Jaspers才惊觉父亲当年和他说的一句话灵验了，“当时他说我在浪费时间”。

他忆述父亲说那些话的过程，他说：“是在新年期间，家人在吃团圆饭，爸爸当众指着我说‘这个，以后做小丑’，因为这样一句话，让我和他的关系从此决裂，六年不讲话。”

不过，后来Jaspers遇到陈彼得、许安和陈韦霖（Queenie），他们带着他，鼓励他参加梁志强开拍的电影《狮神决战》面试，并在千多人中脱颖而出，凭该片角色入行。

妒忌陈罗密欧陈邦鋆

Jaspers在节目中坦言，当年自己演艺事业尚未起步，但每次开电视看到同门师兄陈罗密欧和陈邦鋆在演戏，他心中产生嫉妒，以致有段日子不敢看电视。

主持人权怡凤问他为什么不去参加《才华横溢出新秀》？Japers说他觉得自己不配。因为对他而言《才华》是神圣的一关，若被踢下来，自己的梦想就会破碎了。

获金马奖 父终认可

赖宇涵编写电影《男儿王》前年在台湾金马奖大放异彩，这也是Jaspers首度写电影剧本。

终于，一座金马奖让Jaspers感受到自己的努力被父亲认可。

他说从台湾回国完成隔离走出房间时，看着父亲用手机拍他的金马奖，脸上写满骄傲。他说：“父亲的那一举动让我深深感受到父亲对我的认可。”