娱乐吃瓜：关之琳捐千万珠宝 善心女星富豪还有她们

近日来，关之琳拍卖过千万新元私人珠宝做慈善一事，各地媒体争相报道。她的私人珠宝珍藏将在11月28日，于香港佳士得拍卖行的“瑰丽珠宝及翡翠首饰”专场亮相。她将拍卖51件珠宝，估值逾1800万新元。拍卖所得的金额将全部捐作慈善，以此庆祝60岁生日。

这次她拍卖的藏品里，一枚12.64克拉缅甸红宝石钻石戒指估值最高，估价介于400万和600万新元之间。消息出来后，有人感叹关之琳的善举，也有人惊叹她的财力。

关之琳的父母关山（右）与张冰茜都是影星。（互联网）

关之琳是满族镶蓝旗瓜尔佳氏，爷爷关世栋在解放前曾任辽东师管区副司令，后来一家移居到香港，却从此家道中落。关世栋去世后，关之琳的爸爸关山被迫辍学，陆续做过矿工、码头工、救生员、工厂工人，直到当上演员，才真正改善家人生活。

可惜关山和影星太太张冰茜都不善于投资，家庭很快又衰落了。小时家境好，关之琳学习了芭蕾、钢琴、游泳；家境衰落后，她放弃念书，入行拍戏赚钱。19岁的她，凭着美貌，很快就在影剧当上女主，据说出道第一年，至少就赚了6万新元。

关之琳童年时已看出未来会是个美人（上图，互联网）；关之琳（右）与王国旌结婚9个月即离婚（下图，互联网）。

才刚入行，关之琳就不顾父母反对，闪婚嫁给富商王国旌，并移居美国当全职太太。可惜婚姻只维持了9个月。她重回香港影坛，依旧吃香。根据档案，她1991年已领过10万新元片酬，隔年又涨到15万，之后又破20万。当年有报道指出，她的片酬排名，在女星中仅次于杨紫琼、林青霞、梅艳芳、王祖贤、张曼玉、郑裕玲。

关之琳的片酬和广告代言费，虽然在女星中并非最前列，但她却是投资小能手。经历家道衰落和婚姻失败的她，缺乏安全感，唯有努力赚钱。她自认没有经商天赋，便选择最稳妥的四处置产方式，而她挑选房子的眼光也很独到。

网上流传港台女星在1990年代的片酬表。

港媒曾报道，从1991年到2004年，她曾出售香港8个物业，共赚3亿新元。她2007宣布息影后，更是专攻房地产投资，越赚越多。她在2008年以3400万新元出售一栋房产，净赚1800万新元，据说是香港房产圈经典案例。其他时候，她的豪宅买卖，动辄千万新元转手。她到过法国、美国等地买卖房产，发现需要雇人打理，还不如香港房产赚钱，干脆专攻中国大陆和香港房产。她出手必赚，2010年后，开始有媒体称她为娱乐圈“女楼神”。有爆料指她可以在路上接到中介的电话，房子还没有看，直接就敲定下来，被媒体称她“买房如买白菜”。

被问及财富时，关之琳曾说自己的钱花到下辈子都可以。这句话不夸张。但她息影后，除了继续买房卖房，打理自己的服装品牌，生活重心逐渐转向慈善，尤其在疫情期间。这次拍卖私藏珠宝行善，方式更是别出心裁，赚足眼球。

陈美凤：秀场做到哪房子就买到哪

被封“台湾最美欧巴桑”的陈美凤可能也是台湾娱乐圈“最有钱的欧巴桑”，外传拥有500万新元以上的身家，在台湾北中南甚至海外皆有置产。她爱买房子众所皆知，曾透露自小家境清贫，7个月大就被送养，在码头工作的养父总告诫她有钱一定要先买房，别像老鼠一样经常搬家。她牢记在心，赚钱买的第一栋房子，就是送给养父。

66岁的她出道时正好赶上工地秀热潮，工作满满，“常常秀场做到哪，房子就买到哪。”她的酬劳都是收现金，拿到钱一转身就去付房子头期款，出手既快又大，引人侧目。随着秀场产业没落，她的工作量大受影响，她开始担心付不起房贷的超高利息，赶紧整理手上房产，不让自己掉入陷阱。

陈美凤当年趁秀场好景大赚了一笔。（取自艺人Instagram）

掌握投资真谛的她，虽然也听说投资股票可以赚快钱，但自己完全不懂就不沾手，深信只有“钢筋水泥”适合自己，也就不会像朋友那样被股票套牢。她分享领悟：“买房子或任何东西，手上有多少钱，最少要留一半，当未来的生活费。其他的钱就可以买想买的东西，或是要去哪裡玩，这样才不会有压力，不要透支，太恐怖了。”

她做慈善的方式比投资的花样多。她曾举办慈善晚宴、二手商品特卖会，帮助的对象包括偏乡弱势儿童、新移民家庭的小朋友等。

蓝心湄：一间餐馆扩展成餐饮集团

主持时尚节目《女人我最大》20年，有“时尚教主”之称的蓝心湄，是另一个台湾娱乐圈女富豪。具备商业头脑的她，拓展事业至餐饮业，本来只是要让妈妈有事可忙的餐馆，最后竟扩大成餐饮集团，极盛时期有9个餐馆品牌。她又与好友任贤齐拿下阿迪达斯（Adidas）大中华代理权，7年间获利整整两倍。

56岁的她，16岁那年父亲经商失败欠下过百万新元债务，让她担起经济重担，一放学就得到歌厅演唱。能歌善舞的她，为当年的女神崔苔菁暖场，不久获得唱片公司赏识，1984年正式出道，以欢快舞曲闯出名堂。她在台湾歌坛，树立前卫的时尚造型特色；又从歌手跨足戏剧与主持，哪里都能维生。

蓝心湄勉励大家要多运动，保持年轻漂亮，人才会快乐。（取自艺人Instagram）

她的生意经营得有声有色，后来演艺事业反而成了副业。外界曾推估她的身家超过5000万新元。与她共事过的人赞她凡事亲力亲为，愿意倾听不同意见，接纳各种新观念。有趣的是，她的事业野心不大，历经丧父之痛更体悟到真正的富有是心灵富足。她常鼓励女性，多做运动和保持青春漂亮，比较容易快乐。

她和好友陈美凤常形影不离，做慈善也总在一起。她也曾独自为帮助颜面受损者的公益活动担任宣传大使。