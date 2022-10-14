罗志祥签约华纳 祝福旧爱周扬青的新恋情

（台北讯）小猪罗志祥祝福旧爱周扬青结新欢，劝恺乐（蝴蝶姐姐）“向前看”。

罗志祥两年前被前女友周扬青“毁灭式爆料”后形象重创。沉寂两年的他积极复出，10月14日加盟华纳音乐举行记者会，他受访表示紧张与兴奋心情参半，前一晚只睡了三小时，还自嘲：“上次（出来）已经有点紧张，被说打很多肉毒杆菌，笑得很僵。”

他笑说，“今天都不怕”媒体发问。被问及周扬青的新恋情，他说“我们本来就是朋友 ，逢年过节还是会互相问候”。不过他这次签约新东家，周扬青并未传讯给他。

至于当年被周扬青爆料“与自己有长期不正当男女关系的旗下女艺人” 恺乐（蝴蝶姐姐），罗志祥表示透过公司对恺乐表达关心。他说：“她很好，每个人都要往前看，其实不用再提，因为过那么多年了。”

新公司有没有下禁爱令？他笑说自己“都43岁了耶”，表示不会害怕再度踏入感情，遇到对的人还是能敞开心房。

罗志祥也说，没有想过退出演艺圈，即使是丑闻风暴发生当下，他也只是想休息一下。过去两年他以为以前忙着工作到处飞，所以乘疫情无法出门的时间“陪家人感受生活”。

华纳音乐（亚洲）联席总裁Jonathan Serbin特地飞往台北与罗志祥完成签约仪式，还送上纯金打造寓意“龙凤呈祥”的龙与凤凰，祝福他在音乐路上再造巅峰。除了一连串世界巡演外，华纳音乐也规划把触角伸到国际。