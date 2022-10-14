世纪官司续集：Amber Heard提16点反击 指Johnny Depp律师团“误导陪审团”

（综合讯）继今年4月到6月互告对方诽谤的“世纪官司”判Johnny Depp胜诉后，Amber Heard正式提出上诉，洋洋洒洒列出16点反击，指前夫Johnny Depp的律师团误导陪审团，要求撤回高额赔偿的判决。

6月完结的官司，判Johnny Depp获赔1035万美元（约1400万新元），Amber Heard反诉有一项胜诉，获赔200万美元（约270万新元）。

根据外媒取得的美国维吉尼亚州上诉法庭的文件显示，Amber Heard在10月11日透过律师上诉，质疑如果陪审团认为双方都具有诽谤彼此的事实，法院应判双方获赔的赔偿金无效。她的律师提出的另一个质疑，是法院在审判时不允许Johnny Depp在2020年控告英国《太阳报》诽谤官司败诉一事列为证据。

文件也指Johnny Depp的律师团透过技术性诱导，影响了陪审团的决定，要求撤回对Amber Heard必须赔偿1035万美元（约1400万新元）的判决。

根据文件，Amber Heard上诉的重心在于，法院错误地允许Johnny Depp根据2018年自己在《华盛顿邮报》发表的文章前发生的事情求偿，并指审判应该将重点放在该篇文章本身。Amber Heard也应该受美国宪法第一修正案对言论自由的保护，更特别指出，该篇被指有诽谤意味的标题“我发声对抗性暴力”，非她本人所下的标题。