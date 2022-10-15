“五坚情”狮城首唱 惊喜现身观众席引粉丝骚动

超宠粉！台湾人气团体“五坚情”W0LF(S)星期五（10月14日）晚上在星宇表演艺术中心（The Star Theatre）开唱，安可环节惊喜现身观众席，近距离与粉丝互动，现场high翻天。成团2年的他们将首个海外巡演献给新加坡，吸引了约4500名坚果（粉丝名称）到场支持。

有别于大家所熟悉的团体模式，五坚情最独特的地方便是他们的“5人5色”。各自拥有不同的魅力，却可以随意拆组，每一款“限定CP”都能激起耀眼火花。无论是合唱还是尬舞，都能让台下的粉丝看得如痴如醉。

在近2小时半的表演中，五坚情演唱了22首歌，一开场以《月面着陆》《速食爱情》《兵变》炒热气氛，随后的《断讯》《天黑请闭眼》《ALL DAY》《LaLaLa》也都是必唱的代表作。

五坚情还为演唱会特别增设了“新加坡专属”的环节，将本地歌手的经典歌曲如《可惜没如果》《他一定很爱你》《Beautiful Love》《第一天》等组成串烧，演唱会现场直接摇身一变成为KTV，全场大合唱。娄峻硕还特别模仿阿杜的沧桑唱腔，惹笑粉丝。

整场演唱会的talking并不多，但妙语如珠的他们还是随时逗笑粉丝。黄伟晋独自演唱会Solo抒情歌曲《我还是一个人》后，自爆自己白色舞台装内“什么都没有”，被台下粉丝起哄要他“脱掉”，他笑说：“有点冷，抒情歌要穿好衣服唱。”到了娄峻硕的Solo舞台，他直接开呛队友：“刚刚伟晋说他的歌比较抒情没有办法脱衣服，说真的要脱的话什么理由都可以！新加坡真的好热……”说完，他便把外套脱下，粉丝们热情尖叫。

来自新加坡的邱锋泽这次“衣锦还乡”，带着成员们回到本地开唱，他兴奋大喊：“我回来了！有没有想我！”演唱会结束时他也感性对在场的家人朋友表达心中的感谢：“谢谢你们一路陪我一起成长、一起疯狂！”

错过演唱会？没关系，赶快点击文头的视频，看演唱会精彩片段！